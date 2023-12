БГ звезди срещу тестването на козметика върху животни

Катерина Евро, Силвия Лулчева, Силвия Петкова, Силвия Стойчева, Мона Гочев и Иван Тишев се включиха със своите домашни любимци в глобалната кампания на The Body Shop срещу жестокостта към четириногите.



В началото на лятото една добра кауза обедини най-големите български звезди. Актрисите Катерина Евро, Силвия Лулчева, както и звездите от хитовия български филм „Революция Х“ Силвия Петкова, Мона Гочев и Иван Тишев, се обявиха срещу тестването на козметика върху животни. Всички те се присъединиха към глобалната кампания на The Body Shop и Cruelty Free International, която призовава да се сложи край на жестоките експерименти върху четириноги в световен мащаб. За да подкрепят инициативата, българските звезди символично вързаха шалче на своите кучета и котки с надпис „ I am forever against animal testing“.



Кампанията „Forever Against Animal Testing“ настоява за забрана на тестването на козметика върху животни навсякъде по света. Инициативата се стреми да събере над 8 млн. подписа в петиция, която да бъде представена пред Общото събрание на ООН. Крайната цел е да бъде приета международна конвенция, с която нехуманната практика да бъде прекратена завинаги. Всеки може да подкрепи каузата на адрес https://www.foreveragainstanimaltesting.com/page/9986/petition/1



В България кампанията получи голяма подкрепа не само от звездите, популярни от екрана, а и от известни блогъри и бюти експерти. В нея се включиха Мария Илиева от La Martinia, Ивана Александрова от Dream of Joe by Ivana Aleksandrova, Пирина Воденичарова от Empirina, Елена Дойнова от Maquilab, Адриана Ангелова от My Beauty Madness, фотографите Изабел Басмаджиян и Цветелина Копчева, както и гримьорката Силвия Стойчева.



Тhe Body Shop е първата международна козметична марка, която подкрепя такъв тип инициатива. „Искрено вярваме, че никое животно не заслужава да бъде наранявано в името на козметиката и че тестването върху четириноги е жестоко и ненужно. Затова с неправителствената организацията Cruelty Free International си партнираме в най-голямата и най-амбициозната кампания, която цели забрана на тестването на продукти и съставки върху животни”, казва Джеси Макнийл-Браун, старши мениджър Международни кампании и корпоративна отговорност в The Body Shop.



През 2013 г. The Body Shop и Cruelty Free International с общи сили успяват да извоюват забрана за тестването на продукти върху животни в Европейския съюз. Но това не е достатъчно, защото много четириноги по целия свят продължават да страдат. Все още 80% от държавите позволяват опити върху най-беззащитните същества. В световен мащаб всяка година за тестването на козметика се използват повече от 500 000 животни, а много от тях умират или остават осакатени.



Оригиналният британски бранд, известен със своята висока етика – The Body Shop, официално стъпва в България. Първият магазин на марката ще отвори врати на 16.06.2018 г. в The Mall, София. Малко по-късно през юни ще бъде открит и втори обект от веригата в Paradise Center.



Глобалната марка за красота The Body Shop е основана през 1976 г. от Анита Родик в Брайтън, Англия. Компанията е пионер в употребата на натурални съставки и се стреми да направи положителна промяна в света, като предлага висококачествени и естествени козметични продукти, произведени според етичните стандарти. Бизнесът може да бъде сила за добро – това е основната движеща ценност на бранда.



The Body Shop обхваща 3 000 търговски обекта в над 60 държави. Заедно с Aesop и Natura е част от козметичната група Natura & Co - глобална мрежа от компании, ангажирани със създаването на положителна икономическа, социална и екологична промяна.



