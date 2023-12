Иоан Карамфилов представи дебютния си албум Nightwalking https://hotarena.net/lubopitno/ioan-karamfilov-predstavi-debiutniia-si-album-nightwalking HotArena.net HotArena.net 7182

Приятели, музиканти и журналисти аплодираха Иоан Карамфилов и песните от дебютния му албум \"Nightwalking\" на концерт-промоция в столичния ресторант “Faborge”.



Младият актьор и музикант вложи цялата си душа в изпълнението на десетте песни и успя да развълнува многобройната публика, която бе впечатлена от тембристия му, изравнен в целия диапазон глас.



Много приятели, сред които и такива от детството – Йоан-Дако, Йордан Папазов, много светски личности, миски, музиканти и журналисти се насладиха на емоционалната вечер. Десетте парчета събрани в диска са по музика и текст на Иоан. Сред тях се открояват \"Runaway\", \"The Horsemen\", \"Nightwalking\", \"The Oceans and the Sky\". Аранжиментите са дело на Симеон Сомлев, в чието студио в Бояна е записан целият албум. Продуцент на \"Nightwalking\" е бизнесдамата Гергана Ташкова. Специални благодарности Карамфилов отправи и към известния продуцент Димитър Ташков, който му е помогнал изключително много за вокалната и ментална подготовка.



Песните в „Nightwalking\" са различни като звучене, което прави албума многоцветен - от чил аут, през рок балади до хард хевиметъл парчета.



„Не всяка песен е писана да бъде хит, мразя това социално напрежение - да направя песен в която да \"избухваме\", категоричен е музикантът. Музиката няма да откаже Иоан от актьорството. Той е убеден, че тя го е направила по-добър артист - търпелив, искрен и ритмичен.

„Предстои ми по-приятната част от работата – срещи с публика на живо, пред която да представя музиката си Надявам се да имам участия, а защо не и турнета, казва Карамфилов.



„Искам да завърна рока с много съдържание и главно внимание върху Музиката! С главно М! Имам самочувствието на самостоятелен изпълнител, който скоро няма да се изчерпа от креативност. Мечтая да съм винаги на сцена, не за слава, просто там ми е мястото. Усещам се жив и намирам това което търся - там, на сцената. Искам да оставя наследство, с което да помогна на хлапета като мен да се развиват, а не да се предават и да обвиняват някого за това, че се чувстват неоценени, сподели преди време младият музикант.



Иоан Карамфилов е навлязъл в шоубизнеса от 7 годишен, като се е снимал в много български и холивудски продукции. Жанра на дебютният му албум \"Nightwalking\" е Християнски Рок.