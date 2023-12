Иван и Андрей представиха BULGARIA WANTS YOU – новата платформа за кариера и живот в България

Днес бе представена мултимедийната платформа BULGARIA WANTS YOU на продуцентите Иван и Андрей, която цели да популяризира България като добро място за живот и кариерна реализация. На събитието присъстваха партньори на инициативата, известни лица от шоубизнеса, общественици, журналисти и представители на водещи компании от почти всички индустрии у нас.



Платформата BULGARIA WANTS YOU цели да привлече български граждани от чужбина, както и да задържи българите в страната на местния трудов пазар, като предлага възможности за работа и информация за живота в различните региони на страната.Сайтът предлага обяви за работа от най-успешните и социално-ориентирани компании у нас, както и от още много представители на дребния, средния и едър бизнес от различни сфери на дейност, ситуирани в цялата страна.



„BULGARIA WANTS YOU е плод на усилени проучвания, анализи и съвети от различни експерти как да бъдем максимално полезни, както за българите тук и по света, така и за бизнеса, който избира да инвестира в тях, предлагайки им работа. Ние сме с ясното съзнание, че в 21-ви век хората са достатъчно свободни и мобилни, за да пробват различни варианти за своето бъдеще. Но искрено вярвам, че да успяваш у дома, при семейството, може да бъде малко по-лесно.“, сподели Андрей Арнаудов – съосновател на платформата.



Освен емоционалното видео, с което проектът стартира, част от платформата като „добрия пример“ са видео визитките на вдъхновяващи българи – като тези на основателя на сайта Уча.се Дарин Маджаров, предприемача Владимир Давчев и треньорката ни по художествена гимнастика Весела Димитрова, които разказват историята на успеха си, постигнат тук, в България.



Платформата ще предлага възможности за всеки, търсещ работа, независимо от неговото ниво на квалификация, а чрез специално създадения Калкулатор, ще може да изчисли дали предлаганата заплата ще отговори на начина му на живот и с колко повече или по-малко средства може да покрие стандарта си в различните региони на страната.Отново със специално създадени за платформата видеа, сайтът представя предимствата за живот и кариера в Пловдив, Стара Загора, Бургас и Варна, а скоро и в много други български градове. Сайтът съдържа актуална информация за качеството на живот и социалната среда във всички областни центрове.



Проектът е финансиран с частни средства и се осъществява основно в партньорство с бизнеса, както и с подкрепата на много общини и институции.В платформата още тази седмица ще може да се кандидатства по актуални обяви на Sutherland, BILLA България, EVN, Cargotec, Kaufland, Мебели Виденов, Еврохолд България, Пловдив Плаза Мол, Юпитер холдинг, Cargill, Асарел-медет, Mr. Bricolage , Пощенска банка, Агресия, Cremio и други.



Медийни партньори на BULGARIA WANTS YOU са bTV Media Group, Списание Мениджър, ТопНовини, Кмета.БГ, Идеа ком и Метрореклама.Очаквайте подробна информация за събитията за представяне на платформата в страната и тези от европейския тур на Иван и Андрей, който организаторите се надяват да се осъществи тази есен и през пролетта на 2021.



От днес всеки онлайн потребител може да разгледа подбрани предложения за работа от специалната селекция работодатели в България на www.bulgariawantsyou.com