Крисия пее във филма Замръзналото кралство (Остават по-малко от 500 билета за шоуто на 21-и декември в НДК)

Крисия ще се включи в изпълнението на филма с музика на живо „Замръзналото кралство“ на 21 декември в столичната зала 1 на НДК, узна HotArena.

Младата певица ще изпълни песента „Let It Go“, която се превърна в платинен хит и спечели „Оскар“, съобщава „Телеграф“.

Традиция във всяка държава е за финал на прожекцията е да се кани популярен изпълнител, който да изпее въпросното парче, заедно със симфоничния оркестър. Този момент бил изключително специален и винаги много емоционален. За шоуто в България е избрана именно Крисия, защото освен гласовите й качества, тя и визуално напомняла на Елза, споделя Сузи Сайтър, основен диригент на „Дисни Консъртс“.

На сцената ще излязат и артистите, стоящи зад гласовете от оригиналния дублаж на филма на български език. Веси Бонева, озвучаваща принцеса Анна, стои зад гласа и на Малката Русалка, взимала е участие и в „Ледена епоха 4“. Надежда Панайотова – актрисата, вдъхнала глас на Елза.

Подготовката за шоуто тече с пълна пара. Готви се рокля за Крисия по образец, наподобяващ тази на принцеса Елза. Остават по-малко от 500 билета в продажба, което означава, че има интерес към филма.