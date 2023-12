Любо Нейков мести „Комиците” при Слави

Cлaви Tpифoнoв и Любo Heйĸoв отново се събират! Шоуменът е направил оферта на бащата на „Комиците” да премести забавното шоу, което се излъчваше по Би Ти Ви в неговата телевизия, научи HotArena. Идеята била все още в зародиш, но се очаквало да се реализира през следващата година.



Според запознати, Любо вече е подготвил подобно на „Комиците” шоу с ново заглавие—„Кралете на хумора”, което в момента е в процес на разработване. Трифонов пък виждал златен шанс да спаси рейтинга на „7/8 ТВ” с ново забавно предаване, което да вдигне гледаемостта на телевизията му.

Πpъв зa oбeдинeниe c бившия cи шeф Cлaви зaгoвopи Любo Heйĸoв, ĸoйтo във видeoчaт c ĸoлeгaтa си Kитoдap Toдopoв cпoдeли, чe имa идeя да paбoти зaeднo c Kpacи Paдĸoв, c ĸoгoтo ce пoзнaвaт oт гoдини.



„Със Слави се разделихме приятелски. Почти! Не е имало търкания. 9 години от живота си съм прекарал там. Лоша дума за това време не мога да кажа. Имаше моменти, когато ни плащаше заплати дори, когато бяхме без работа, а през това време търсеше друга телевизия за предаването. Държал се е много, много добре. Държал се е и не чак толкова добре. Поводът да си тръгна бе, че имах планове и намерения в главата си, които му предложих да правим. Той все ги отлагаше, отлагаше, явно не искаше да ги прави. И това беше повод да тръгна в собствена посока. И много бързо се видя резултата от това, което направих сам. Теоретично би могло да направим нещо заедно. Въобще не храня никакви лоши чувства към него, даже напротив. Били сме си взаимно полезни”, заяви в онлайн предаването на Китодар „Geo Guess” комикът.



Именно благодарение на Нейков в екипа на Дългия попаднал най-добрият му комик Краси Радков. Когато решил да напусне Слави, Любо довелсвоя приятел от студентските години в НАТФИЗ Краси за свой заместник. Впоследствие рокадата се оказа истински удар за „Шоуто на Слави”, тъй като Радков се превърна в златната кокошка за Дългия.

„Жалко е, че „Комиците“ го спря телевизията. В момента не участвам в нищо, но замисляме шоу с Краси Радков, с когото се чуваме почти всеки ден. Е, да, ако Слави ме покани в телевизията си, защо да не отида. Всичко е въпрос на преговори”, обясни още Любо. След участието му в онлайн предаването Трифонов се свързал с него и му преудложил да премести сваленото от Би Ти Ви шоу в неговата телевизия „7/8 ТВ”.



„Комиците” тръгна през зимата на 2007 г. и за кратко се превърна в голям хит сред зрителите основно заради добрите актьори, ангажирани там. Макар че понякога скечовете в предаването бяха доста плоски, за много хора се оказа приятно да ги гледат в изпълнение на едни от най-добрите ни театрали. За високия рейниг немалка заслуга имаше и фактът, че шоуто бе позиционирано в праймтайма в петъчната вечер - от 21 часа. Няколко години по-късно обаче то бе изместено след 22 ч. в събота и това се отрази на гледаемостта му. Много от феновете на предаването така и не можаха да се настроят на новата му честота и престанаха да го гледат. След свалянето на култовото шоу заради все по-рехав рейтинг, Любо обяви, че предаването спира, но екипът продължава да снима филми. В момента двамата със съдружника му Евтим Милошев са се фокусирали върху сериала „Откраднат живот”. Нов сезон за другия техен проект – сериалът „Столичани в повече”, Нейков е категоричен, че няма да има.



„Работа за колегите комици Христо Гърбов, Руслан Мъйнов, Кръстьо Лафазанов, винаги ще има, така че те никога няма да останат на пътя”, коментира ситуацията бащата на „Комиците”, писа Уикенд.