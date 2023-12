Над 700 души уважиха двойната премиера на \"Отново съм тук\" за алпиниста Боян Петров

Кирил Петков дойде със семейството си в кино \"Люмиер\"

Една дългоочаквана премиера най-сетне се случи. В Кино \"Люмиер\", в рамките на \"Киномания\", се проведе двойното представяне на филма \"Отново съм тук\" (Here I am, Again) – лентата, която проследява опита на Боян Петров да изкачи връх Шиша Пангма, Връх, който се оказва и последният в кариерата на знаменития алпинист.

Съвсем очаквано, лентата предизвика засилен интерес, поради което имаше и две прожекции - от 18:00 и 20:30 часа, като и двете бяха разпродадени буквално за минути. До салона се допускаха единствено зрители със зелен сертификат, но дори това ограничение не спря желаещите и филмът беше видян от над 700 човека.

Сред гостите на премиерата бяха близки и приятели на Боян, в това число сестра му и дъщеря му Тея, която си дойде от Швейцария специално за прожекцията. Премиерата уважи и Кирил Петков, който беше придружен от семейството си. Двамата с баща му участват с финансови средства в безпрецедентната спасителна акция, проведена след изчезването на Боян Петров под Шиша Пангма, която за съжаление не успява да открие алпиниста. С присъствието си премиерата уважиха още Емил Спахийски, Светослав Кантарджиев, както и множество представители на бизнеса, спортни дейци и хора на изкуството.

„Надявам се филмът да успее да ви докосне и да запали една малка искра у вас. Надявам се да събуди въпроси. Надявам се утре да се събудите с идея. Надявам се тази идея да прерасне в план. Надявам се да го изпълните. Пожелавам ви да изпълните плановете си за цялата седмица. И те да ви отведат до целта и идеята, с която ще се събудите утре. Пожелавам ви от този ваш връх да видите следващата си цел. И нея също да изпълните.

Благодаря на целия екип, който даде сърце и душа и не спираше да вярва в смисъла на това, което правим\", сподели от сцената Поли Генчева, сценарист, продуцент и режисьор на \"Отново съм тук\".

И развълнувано добави: \"Единственото, което ми липсваше на тази премиера, беше самият Боян!\"







Екип:

Режисьор - Поли Генчева;

Продуцент - Поли Генчева/ ТАРА ТРИЙ ПИКЧЪРС;

Продуцент - Мартичка Божилова/ АГИТПРОП;

Продуцент - Емил Спахийски;

Оператор - Красимир Андонов;

Сценарий - Поли Генчева /Нина Алтъпармакова;

Монтаж - Нина Алтъпармакова / Михаил Дервенски

Музика - Георги Стрезов;

Звук и Аудио микс - Валерия Крачунова / Иван Андреев;

Постпродукция, Цветни корекции & Супервайзър - Тодор Г. Тодоров