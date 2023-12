Оригиналният Сленг бойкотира дъщерята на Дими

Нито един от музикантите, станали популярни с албумите „Синьо” и „Всеки ден” не присъства на премиерата на Slang By Dara Ekimova



Наследницата на Димитър Екимов – Дими, Дара Екимова, отдаде почит на баща си и създадената от него група Сленг, представяйки на живо най-големите хитове, написани от него и музикантите от бандата, по време на премиерата на Slang By Dara Ekimova в столичния Витоша Лайф Клуб. Двеста човека бурно аплодираха любимата песен на България, включена в класацията на БГ Радио – „Мой свят”, безспорния фаворит „Синьо”, както и песните, част от двата студийни албума на Сленг „Синьо” и „Всеки ден” – „Любовта няма край”, „След хиляди години сън”, „Кой”, „Думи”, „Сам”, „Нали” и „Остани”. Специално за премиерната вечер, музикантите бяха подготвили кавър версии на „The show must go on” и „I want to break free” на Куин, както и на песента спечелила Оскар тази година – „Shallow”, част от филма „Роди се звезда”, в изпълнение на Лейди Гага и Брадли Купър.



Събитието уважиха приятели и близки на музикантите, сред които Милена Шаркова, Дони Чачова, създателката на 1 метър шоколад – Биляна Тодорова, топ-водещият от БГ радио Атанас Стоянов, Георги Симеонов – JJ, рап-сензацията Тото, победителят от третия сезон на X Фактор – Славин Славчев и много други. Майката на Дара – Ива Екимова зорко следеше изявата на дъщеря си. Младата изпълнителка благодари на всички помогнали й да сбъдне мечтата си. Класната на Дара изненада певицата с огромен букет цветя.



Поради гоемия интерес създателите на Slang By Dara Ekimova обявиха следващата дата, на която ще зарадват ценителите на българската музика – 3-и май, отново в столичиня пиано-бар Витоша лайф клуб, на Парк Хотел Витоша. След това Slang By Dara Ekimova ще бъде представен в най-популярните клубове в цялата страна.



В новосформираната група участват Светослав Славков - вокалист и китарист, Станислав Петров – Стенли - пианист, Илия Ранков – бас китара, Иван Попов - китара и Николай Николаев – барабани. Музикантите предизвикаха фурор, а публиката ги извика няколко пъти на бис. Slang By Dara Ekimova е създаден по инициатива на вокалиста и китарист Светослав Славков и пианиста Станислав Петров – Стенли. Вдъхновени от смислената българска музика и любовта към творчеството на Сленг те канят в състава Иван Попов, Илия Ранков и Николай Николаев, свирили на престижни музикални сцени, с именити български и чужди музиакнти. Гостите се насладиха на три вида 1 Метър Шоколад и изисканите Маутай коктейли, приготвени от миксолога на Номадбарман – Александър Симеонов.