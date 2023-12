Пеещата химичка шашна \"Гласът на България\" (ВИДЕО) Пеещата химичка Нина шашна гласът на България. Талантливата студентка по химия се оказа един от най-харесваните участници в предаването, научи HotArena.net. https://hotarena.net/lubopitno/peeshtata-himichka-shashna-glasyt-na-bylgariq-video HotArena.net HotArena.net 24185 Пеещата химичка Нина шашна гласът на България. Талантливата студентка по химия се оказа един от най-харесваните участници в предаването, научи HotArena.net.

<p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Пеещата химичка Нина шашна гласът на България. Талантливата студентка по химия се оказа един от най-харесваните участници в предаването, научи HotArena.net.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Чаровницата отнесе куп аплодисменти не само в залата, но и в социалната мрежа. Потребители се надпреварват да пишат позитивни коментари по нейн адрес. </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">„Браво Нина,! Страхотно изпълнение“, „Пя страхотно“, „Най-после нормален изпълнител“, „Най-сетне нещо стойностно! Браво!“ са само част от отзивите за младата студентка по химия. С изпълнението си на \"When The Night Has Come And The Land Is Dark\" тя спечели моментало и Данчо Караджов и Вики, пишат от<a href=\"http://kliuki.bg/270171/nina-ot-glasat-na-balgariya-izumi-publikata/\" target=\"_blank\"> kliuki.bg.</a></span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Вокалистката на „Мастило“ не пропусна да издаде, че се познава лично с Нина и много харесва гласа й. Тя също така сподели, че младата химичка има опит на сцената и много добре владее гласа си.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\"> Затова и положи всички усилия да я спечели. Данчо Караджов от своя страна също се опита да я привлече. И изрази одобрението си към изпълнението й.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Зрителите от своя страна останаха възхители таланта на брюнетката. И споделиха, че нямат търпение да я видят в живите концерти. </span></p> <p><object width=\"450\" height=\"403\" data=\"http://i48.vbox7.com/player/ext.swf?vid=a7b270d61f\" type=\"application/x-shockwave-flash\"><param name=\"quality\" value=\"high\" /><param name=\"src\" value=\"http://i48.vbox7.com/player/ext.swf?vid=a7b270d61f\" /><param name=\"pluginspage\" value=\"http://www.macromedia.com/go/getflashplayer\" /></object></p>