Пием с Manowar за $2200

Най-заклетите и достатъчно платежоспособни фенове на Manowar могат да пийнат напитки за здравето на групата срещу ВИП пропуски за $2200, научи „Телеграф“.

Хеви метъл легендите са основните звезди на рокфеста в Мидалидаре край чирпанското село Могилово на 11 юли догодина. Срещу тези пари всеки фен получава в деня на концерта на Кралете на метъла две напитки със или без алкохол. Но далеч по-атрактивните предложения са право на лична снимка със звездите, направена зад кулисите от официалния фотограф на групата. Друг ценен дар е електрическа китара с автографи от Manowar, на която са изписани имената на съответния почитател на звездите. Фенът получава и фотокнигата The Blood Of The Kings - Vol. I, а също и уникален артикул, използван на сцената от Manowar, придружен със - сертификат за автентичност. Освен това взима и винтидж сувенир от групата. Има и ваучер за 200 евро, който може да използва на щанда за стоки на Manowar, който ще действа по време на концерта.

Този специален ВИП пропуск гарантира и място в зона с прекрасна гледка към сцената. Срещу пропуска фенът има право на достъп зад кулисите, като ще може да стане свидетел в подготовката на шоуто преди отварянето, на вратите. А на самата сцена може да осъществи снимка пред оборудването на Manowar, направена със смартфона на фена. Ultimate Fan Host, както се нарича този ВИП пропуск, дава право и на специално по-ранно влизане на мястото на шоуто. А също и специално паркомясто за един пътнически автомобил. Уточнението е обаче, че трябва допълнително да се закупи билет за самия концерт или за целия фестивал.

Турнето се нарича The Blood Of Our Enemies („Кръвта на нашите врагове“) по един от легендарните хитове на Manowar от 1984 г. - Hail To England. В основата на шоуто са и други знакови песни от издадения същата година албум Sign of the Hammer. Двата албума от 84-та са обединени в ново модерно шоу. А ще има и някои от другите хитове на Manowar. Както винаги, може да се очаква, че и догодина шоуто у нас ще има специални моменти, различни от другите места.

Връзката на българската публика с Manowar винаги е била специална. Неслучайно у нас е поставен и един от рекордите им на Гинес за най-дълъг метъл концерт - от 5,01 часа.