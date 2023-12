Празничен финал за One Love Tour 2019 https://hotarena.net/lubopitno/praznichen-final-za-one-love-tour-2019 HotArena.net

One Love Tour 2019 чества празника на град Стара Загора, на финалния фестивален ден, видя HotArena!





Хиляди старозагорци бяха на площада, пред общината и празнуваха заедно с най-популярните изпълнители на България и Република Северна Македония. Дъждът, в края на вечерта, не успя да уплаши никого и гостите на концерта продължиха да пеят и танцуват с Графа и на дуетите му със Слаткаристика и Next Time. Парчето „Свобода“, съвсем естествено, по реакцията на хората, се превърна в своеобразен химн на фестивала . Феновете на песента, ще могат отново да я чуят, на концерта на Графа - 10 юни, стадион „Българска армия“, където гостуват и Next Time.



Рекорден брой посетители имаше „Алея на занаятите“, която се организира с подкрепата и съдействието на Регионален център София – Юнеско, Национална занаятчийска камара и Регионална занаятчийска камара – Стара Загора. Бяха представени пъстра палитра от местни занаяти: бакърджийство; ковано желязо; дърворезба и художествена обработка на дърво; изработване на български народни инструменти; накити от мъниста; рисуване и гравиране върху стъкло; художествена керамика и изработване на художествени тъкани. Майсторите занаятчии, подариха на продуцента Андрей Арнаудов, специално изработен за фестивала талисман. Рекорден брой желаещи да се включат в битките и в „Арена на дуелите“, отбелязаха организаторите на игрите, от най-гледания риалити формат „Фермата“. Участниците, от предишните сезони – Димитър Господинов и Бай Георги, даваха инструкции на състезателите, а водещият Андрей Арнаудов се включи в някой от дуелите. Множество награди от Grand Optics получиха победителите.





Концертната програма започна с Държавен куклен театър Стара Загора и спектакъл за най-малките посетители - „Дядо вади ряпа“. На сцената участие взеха: LED 7, VICTORIA, Орлин Горанов, Next Time, Михаела Филева, Слаткаристика и Графа. Вечерта завърши с грандиозна заря, осигурена от Община Стара Загора по повод празника на града.



One Love Tour благодари на всички, които взеха участие във фестивала и се припознаха в каузата ни за „Една любов“. Очакваме Ви и през 2020 година, защото „Любовта винаги побеждава“!