Звезди в ожесточена битка за The 1 Lifestyle Awards

На 15 януари за втора поредна година ще бъдат раздадени The 1 Lifestyle Awards. Това са първите по рода си награди, които събират десетки популярни личности от различни сфери на дейност, отличавайки ги в категориите мода, бизнес, личен живот, медии и музика. Те стартират през 2016 г. по идея на Ива Атанасова, а последните две издания се организират в партньорство с The 1 Exclusive. В настоящото 22 номинации вече очакват своите победители. Те ще бъдат определени чрез онлайн гласуване, което стартира от днес на сайта the1.bg и ще продължи до 00:00 часа на 14 януари.



В категория мода за титлите „Инфлуенсър“ и „Най-стилна личност на годината“ в битка влизат красавици като Биляна Йотовска, Бориса Тютюнджиева, Златка Димитрова, Зейнеб Маджурова, Жасмина от „Сделка или не“ и певиците Алисия, Мария и Цветелина Янева. Има и номинация за „Най-екстравагантна личност на годината“, където присъстват имената на Иван Динев-Устата и Валентин Кулагин.



Най-силните номинации са в най-пикантната категория – личен живот. Там за „Свестка двойка на годината“ се борят Гала и Стефан, Дани Петканов и Алекс Богданска, Джино Бианкалана и Кристиана Канева, Емилия и Жорж Башур и Златка Райкова и Благой Георгиев. В надпревара за „Майка на годината“ влизат цели три синоптички: Гергана Малкоданска, Деси Банова и Никол Станкулова, но няма да им е лесно, защото другите претендентки за титлата са певицата Мария Илиева и актрисата Ралица Паскалева.



В категория медии има номинации за „Лайфстайл предаване на годината“, „Водещ/а на годината“ и „Любима риалити звезда на България“.



Музикалните номинации са разделени на БГ музика и поп-фолк, като и в двете има „Песен на годината“, „Видеоклип на годината“, „Музикална колаборация“, „Идол на годината“...



Тук присъстват най-работилите изпълнители, сред които Михаела Филева, Тита, Наско Колев, и хитовите парчета на 2018 г., като „Няма такава жена“ на 100 Кила, „Над закона“ на Гери-Никол, „Гледай как се прави“ на Криско и Слави Трифонов, „Суперпалав“ на Папи Ханс, „Чужди усмивки“ на Тото и др. В поп-фолка съответно са имената на Фики, Анелия, Мария, Камелия, Цветелина Янева и др., както и песните „Да гори в любов“ на Преслава, „#ДайМиЛюбов“ на Галена, „112“ на Галин, „Много съм добра“ на Деси Слава, „По такива си падам“ на Емилия и Емрах, „Любов ли е“ на Алисия и Константин, „Купих ти сърце“ на Емануела и Джордан, „Шефката“ на Тони Стораро и Галена и др.



Победителите ще бъдат обявени и наградени със специално изработена статуетка на официалната церемония на 15 януари 2019 г. в The 1 Exclusive.