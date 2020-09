Мариана Маринова търси участнички за конкурса „Miss Plus Size Bulgaria“

Носителката на титлата Мисис България Мариана Маринова, сподели в социалните мрежи последната си идея “Miss Plus Size” Организаторката на редица конкурси за красота у нас пусна кастинг, насочен към пищните красавици.



“Готови ли сте да разбием наложените стереотипи за женска красота?



Смятаме, че дефиницията за красота днес налага твърде тесни рамки, в които повечето жени просто не могат да се впишат. Ако килограмите за теб са само цифра, ако си харизматична, а подиумът е твоя страст очакваме кандидатурата ти в „Miss Plus Size Bulgaria”, написа Мариана в личния си профил.



Партньор в реализирането на проекта е собственикът на PR- Premium Венелин Стефанов.



Идеята на организаторите е „Miss Plus Size Bulgaria” да не е поредният конкурс, а риалити. Стигналите до финала ще заживеят под един покрив в рамките на 2 седмици преди конкурса. Ще им бъдат поставяни редица задачи, а изпълнението им ще бъде важно за финала на конкурса.



Записването става чрез регистрация в:



https://docs.google.com/forms/u/1/d/1GgfNRiMMqPiBCAzZA3CzdOYDqkpJBFK6mRBkfZxO8ts/viewform?edit_requested=true