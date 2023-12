Игра с огъня! Влюбва ли се Деян Топалски в Преслава? (+ Реакцията на гаджето му Гери Капзамалова)

Редакторска плесница

Деян Топалски определено си играе с огъня, увери се HotArena. Уж на майтап, ММА боецът се задява с Преслава, наричайки я „любов моя“ и пр. мили обръщения във ВИП Брадър.

Това породи и слухове в нета, че двамата с певицата ще се залюбят, макар той да е сериозно обвързан с Гергана Капзамалова от „Женени от пръв поглед“.

Преслава от своя страна е сама и сводна да флиртува с когото си поиска. И видимо го прави с Топалски. Още от мига, в който Биг Брадър ги върза един за друг в романтичната мисия, певицата започна да го нарича „мъжа ми“, „любов моя“ и „мило“.

А по-наблюдателните веднага забелязаха

блясъка в очите на Деян.

Защото дори и за Преслава всичко да е на шега, мъжете рядко възприемат подобни сигнали като майтап.

По време на индивидуалната мисия на певицата с бързите срещи, Топалски заяви, че последната му голяма любов се казва Преслава. Е, пак уж на шега.

А за Гери Капзамалова не споменава нищо – сякаш гаджето му не съществува.

В същото време зрителите отвън са категорични, че Преслава и Деян са страхотна двойка и много си подхождат.

Припомняме, че ММА боецът и Гери, която участваше в предаването „Женени от пръв поглед“, имат връзка от няколко месеца. В социалните мрежи дори афишират любовта си с романтични снимки. В Къщата обаче Топалски не говори за инструкторката по тае-бо.









„Специален поздрав от мен, чрез любима песен на Деян Топалски, за всички хейтърчета и жълти „журналистчета“. И дано разбирате английски: „You know WE don\'t give a fuck what you think or say“, написа днес Гери във Фейсбук.

Капзамалова очевидно е обидена на твърденията, че Преслава и Деян си подхождат. Все пак, като всяка жена, и тя вижда конкуренция в лицето на фолк певицата. А ако познава и гаджето си добре, сигурно забелязва и блясъка в очите му…

М. Грозева