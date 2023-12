Криско с първи коментар за скандала с министъра на културата! Няма да повярвате какво каза!

Рапарът Криско за първи път коментира скандала с поздравителния адрес, който получи от българския министър за културата за рождения си ден, видя HotArena. Той сам се похвали с безценната хартийка, като я публикува в социалните мрежи, но запази мълчание след разразилия се скандал.



На пресконференцията по повод първото българо -македонско турне \"One Love\", от което Криско е част, заедно с Гери - Никол и Ъпсурт , обаче рапърът се изцепи .



Ето и точните му думи:



\"Искам \"One Love\" да е толкова успешно, че след неговия край да получа поздравителен адрес и от македонския министър на културата\".



Това изказване породи вълна от коментари в социалните мрежи, а дали самочувствието на Криско ще бъде оправдано предстои да разберем.



Турнето \"One Love\" ще премине през 8 лъча - в 8 града, почитателите на българските и македонските изпълнители ще могат да се включат в него. Началото е на 22 юли в Банско, то ще мине на 26 юли през Охрид, на 27 юли в Струмица , на 17 август - Слънчев Бряг, 18 август - Варна. На 6 септември, в деня на Съединението, изпълнителите ще се представят в Пловдив. 30 септември е денят за концерт в Скопие, а финалът е грандиозно шоу на 7 октомври в София. Изпълнителите, които се включват в турнето, са Криско , Слаткаристика , Гери - Никол , Тони Зен , „Ъпсурт“ , DJ Гоце .