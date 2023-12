Пак корица! Николета очарова италиански издател (Подробности)

Изкусителната Николета Лозанова е първата родна звезда, която позира за корицата на пилотния брой на специализираното списание за фризьорство \"YOU България\", узна HotArena.



Със своите визия и изразителност брюнетката впечатли екипа на италианския издател Марко Петрели и по всяка вероятност ще краси също и пролетния брой на Апенините. Това обявиха родните издатели от \"Christian of Roma\".



Списание \"YOU\" излиза общо в 25 държави, а появата му у нас съвпада със старта на 25-ия юбилеен Италиански фестивал на красотата и прическата на 1 април. Романтичната нова визия на Николета Лозанова е създадена от стилиста Венелин Кондаков и гримьорката Джулия Ангелова.



Излъчваните от ослепителната телевизионна водеща женственост и загадъчност са уловени в кадрите на фотографа Костадин Кръстев-Коко, заснети в Киноцентър \"Бояна\".



Като лице от корицата на първия брой на \"YOU България\", в интервю за списанието тя разкрива интересни подробности от професионалния и личния си живот.



Ето какво написа по този повод Лозанова в профила си във Фейсбук.