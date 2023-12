Пияна от любов! Лозанова с УНИКАЛНО стилен рожден ден! (Вижте луксозната торта + тоалетите на Николета и Валери) Пияна от любов („.Drunk in love“)! Под това мото Николета Лозанова посрещна 27-ия си рожден ден в столичен клуб. Супер изисканото парти събра близки и приятели на тв водещата, а HotArena.net разполага с ексклузивни кадри на стайлинга на рожденичката. https://hotarena.net/pod-pricel/piqna-ot-liubov-lozanova-s-unikalno-stilen-rojden-den-vijte-luksoznata-torta-toaletite-na-nikoleta-i-valeri HotArena.net reni1 191527 Пияна от любов („.Drunk in love“)! Под това мото Николета Лозанова посрещна 27-ия си рожден ден в столичен клуб. Супер изисканото парти събра близки и приятели на тв водещата, а HotArena.net разполага с ексклузивни кадри на стайлинга на рожденичката.

<p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Пияна от любов („.Drunk in love“)! Под това мото Николета Лозанова посрещна 27-ия си рожден ден в столичен клуб.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Супер изисканото парти събра близки и приятели на тв водещата, а <strong>HotArena.net</strong> разполага с ексклузивни кадри на стайлинга на рожденичката.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Както украсата, така и тоалетите на НиЛо и Валери бяха в тон с темата на празника „Drunk in love“.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Плеймейтката бе заложила на обувки и рокля на любимата си марка Филип Плейн в черно и червено.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Такъв беше и цветът на празничната украса, сладките и тортата, която бе на червени звездички, а отгоре - посипана в малки черни камъчета. </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Мотото „Drunk in love“ пък бе изписано не само на шоколадовите изкушения, но и върху уникалната рокля на Николета.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Същият надпис скриваше и бюста на рожденичката, чиито топ бе прозрачен.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">В черна стилна риза беше и най-щастливият съпруг – Валери Божинов, който бе неотлъчно до нея.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Кои звезди бяха гости на партито и още ексклузивни разкрития, скоро ще ви осведомим.</span></p>