Сани Алекса загуби мъжа си (Певицата теши мъката си на яхта в Испания СНИМКИ)

С трагедия е започнала 2020-та година за певицата Сани Алекса, която преди години нашумя като финалистка в „Х фактор”.



След проблемната връзка в Швеция, тя успява да намери голямата си любов в Испания. Малко след началото на отношенията между певицата и новия чуждестранен любим той почива. За тежката загуба Сани поства в социалните си мрежи на 28 януари тази година. Тя добавя текста на песента на Уитни Хюстън „I Believe In you and me” – в превод „Врвам в теб и мен”, като символ на вечната си любов. Цитатът завършва с думите „Вярвам в чудеса, любовта е чудо. В друг пост талантливата българка споделя колко нечестен е животът, отнел й голямата любов точно когато я е срещнала и как никога няма да се справи с болката. Десетки близки и приятели изказаха своя шок, съболезнования и подкрепа към Сани.



По време на изолацията изпълнителката споделя в социалните мрежи красиви пейзажи от плажовете в Испания, селфита от яхти или в спортни дрехи. По всичко личи, че се е отдала на разходки по крайморските улици на Испания, релакс на борда на някоя яхта и редовни тренировки. Определено талантливата българка е решила да подходи с позитивизъм към неприятната ситуация и да си отдъхне от забързаното ежедневие, полагайки грижи за здравето си. Тя живее в атрактивния морски град Беналмадена, Южна Испания, като не пропуска възможност да публикува невероятни снимки от града.



Александра Апостолова или по-известна като Сани Алекса набра популярност по време на първото издание на „X Фактор” през 2011 година, когато се класира на трето място.През 2017 година името на изпълнителката се завръща в медийното пространство. Сани Алекса признава открито за побоищата, които й причиняваше тогавашния й приятел. Тя изпращаше призиви към всички жертви на домашен тормоз да съберат смелост и да потърсят помощ. Сани споделя, че единствената причина да се върне след първия побой е любовта и вярата й в доброто, но бившият й приятел така и не се променя, припомня „Телеграф”.