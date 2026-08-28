Всеки ден носели дрога на Стоян Колев в апартамента, докато е под домашен арест

Скандалният инфлуенсър Стоян Колев, който направи за смях МВР, бягайки от апартамента си в Бургас, докато е в условията на домашен арест, не е спирал да ползва наркотици, докато уж изтърпява наказанието си. На практика всеки ден Колев е шмъркал кокаин и амфетамин и е пушил трева. Дрогата му е била доставяна директно в жилището, в което той трябваше да е под домашен арест, от няколко приятели, които непрекъснато са го посещавали.



Това разкриват източници на „Уикенд”, които са изумени как МВР не е взело адекватни мерки да ограничи достъпа на дилърите до Стоян. 39-годишният мъж се друса от години, което е отключило и психическите му проблеми. Както е известно, той 4 пъти е бил въдворяван в психиатрии.

„Стоян има нужда от незабавно лечение заради зависимостта си към дрогата. Това обостря психозите му. Съдиите трябваше да вземат и това предвид, като го пуснаха под домашен арест. Никой не отчете, че дилърите му носят всеки ден „материал” директно в дома, все едно се касае за доставка на пица”, разяснява пред „Уикенд” човек от някогашното обкръжение на тийнейджърския идол.

Към четвъртък сутринта, преди редакционното приключване на този брой на „Уикенд”, полицията в цялата страна продължаваше да издирва популярния тиктокър, подсъдим за хулиганство и шофиране под въздействието на наркотици. Хахавелът успя да духне от апартамента си в Бургас и направи за смях правосъдната ни система. Бягството стана малко преди 15 ч. в понеделник. Към 14,30 ч. в полицията е получен сигнал - индикация от гривната, която е била поставена на крака на обвиняемия. Тогава на място отива патрул, но установява, че Стоян Колев е в дома си. Петнайсетина минути по-късно в полицията отново получават сигнал, че нещо не е наред с гривната. Тогава вече не го откриват, а минути по-късно в мрежата се завъртя комично видео как той бяга по шорти и с боси крака покрай жилищен блок.

Междувременно издирваният перко се появи в социалните мрежи часове след като полицията изгуби следите му. Той се включи на живо в Тик-Ток от автомобил и заяви, че вече се намира извън България. Къде точно е заснето видеото не става ясно, но предположенията са, че се е скрил в Румъния. „Аз съм извън държавата, яжте ми кура!”, изцепи се Стоян Колев по време на живото включване.

На кадрите той е с тениска, шорти и очила, а в ръката си държи брадвичка. От новото видео не може категорично да се установи кога и по какъв начин устройството е било премахнато Към момента Колев се издирва, каза говорителят на Областната дирекция на МВР Цветелина Рандева. За бягството му се уведомени и партньорските служби в съседните страни.

Стоян Колев бе задържан през юни на АМ „Тракия”, след като случаен гражданин подал сигнал, че мъжът размахва пушка от автомобила си. Инфлуенсърът бил спрян за проверка в района на Пазарджик. Установено било, че оръжието е за пейнтбол, но пробата с наркодрегер показала употреба на кокаин. Кръвната проба, взета на по-късен етап, също потвърдила наличието на наркотици. Така 39-годишният Стоян бе обвинен в хулиганство. На 12 август той бе предаден на съд. В ареста тиктокърът продължи с панаирите, като при гледането на мярката му за неотклонение крещеше: „Ще ги избия в затвора мангалите! Аз съм Юри Бойка!”. Въпреки провокативното му държане обаче, той бе пуснат под домашен арест.

„Интересно е защо в гривната на този човек няма необходимото устройство за проследяване. Ние ще го намерим обаче”, закани се по този повод министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Гивните за домашен арест в България са два вида - с радиочестота са 200, а с GPS - 50. Купени са чрез обществена поръчка от 2018 г. за 1,4 милиона лева европейски средства или по около 5600 лева на гривна. Цената включва софтуер и поддръжка. Междувременно от прокуратурата поискаха смяна на мярката му от домашен арест на постоянно задържане под стража.

Малко след това Стоян Колев отново разбуни социалните мрежи с ново видео, в което обяви, че възнамерява да се завърне в България. „Връщам се. Проблемът ще се реши. Арестантът се връща. България ще тръгне напред. Всички ще имат пари. Ще си върнем България на три морета“, заяви той.





