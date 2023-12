Валери Божинов в СТРЕС след скандала, цитира Жоро Илиев и Кръстника! (Пусна писмо от СЕМ - вижте го)

Редакторска плесница

„My Name... My Family… My Image... must be respected!!!“ („Името ми… Семейството ми… Имиджът ми… трябва да бъдат уважавани!!!“ – б.а.)

Под този лозунг Валери Божинов публикува писмото от СЕМ, което е получил след подадения сигнал за уронване на престижа, видя HotArena.

Неговият адвокат Георги Градев се е оплакал пред Съвета за електронни медии заради твърдението на участника в Биг Брадър Кристиян, че е имал интимни отношения с Валери.

От СЕМ веднага реагираха, като предоставиха

право на отговор

на засегната страна „в следващото издание на същото предаване“.

„Предвид профила на предаването „Big Brother“ ви уверявам, че същото ще бъде обект на мониторинг от страна на СЕМ“, пише в писмото председателят Георги Лозанов.

Междувременно адвокатът на Валери съобщи, че клиентът му е в

тотален стрес

след гей скандала. Освен че се страхува да не се отрази на кариерата му, Божинов се притеснява и децата му да не научат за клеветата. „Това е допълнителна вреда в зависимост дали и съучениците им ще научат“, обяснява Градев.

След извинението от страна на Нова тв Божинов е дал заден в намерението си да съди медията, но същото не се отнася за лицето Кристиян Стойков. Градев е категоричен, че

ще бъде даден под съд,

ако не се извини за думите си.

„Разберете, че за Валери това е много неприятно изживяване“, загрижен е адвокатът.

Че Божинов тежко приема ситуацията, личи и от социалния му профил. Футболистът нонстоп пуска

самонадъхващи статуси,

с които явно се опитва да се съвземе (вж в галерията по-долу).

„Вълкът не се влияе от мнението на овцете“, „Мачкай, иначе ще бъдеш мачкан“, „Сам срещу всички“ и прочие статуси заляха профила му, след като Кристиян заяви, че е спал с него.

Валери дори цитира Кръстника и Жоро Илиев. „Ако нямаш врагове, значи не си постигнал нищо в живота“, четем в Инстаграм.

Отрази се и на играта му

Според запознати скандалът се е отразил и на професионалните му ангажименти, като именно по тази причина се е представил толкова зле на мача от Шампионската лига.

Валери ядоса дори треньора си и бе заменен рано-рано, като после получи най-ниската оценка, пише „България Днес“.

Стела Йорданова