За това дълго ще се говори! Вижте най-скандалната корица на Николета! (Фото в галерията)

Отдавна появата на Николета Лозанова на кориците на различни популярни списания не е новина. Новината идва с новия брой на Esquire, който ще е на пазара още утре, научи HotArena.



Нa корицата на мъжкото списание Николета Лозанова позира по-дръзка и гола от всякога . Само две ленти прикриват красавицата. Не едната е изписано „It` s all about“ а на втората името на плеймейтката .



Със сигурност тази снимка ще запали мрежата и няма да остави равнодушен никого . Очакваме и коментарите.



Скоро по повод фалшивите профили с нейно име, Лозанова написа на стената си:



\"Поласкана съм, че в социалната мрежа се натъкнах на толкова много профили с моето име – Николета Лозанова и производните му Ники Лозанова и Ни Ло. Благодаря на хората, които ме харесват и по този начин показват симпатиите си към мен, благодаря и на зложелателите, които използвайки името ми за користни цели, всъщност ми правят реклама. И все пак тъй като прекалено много се спекулира с изказвания „от мое име” държа да се знае, че това е единствената ми лична страница и само информацията, публикувана тук носи 100% -ова достоверност\".



Припомняме, че Николета Лозанова стана първата родна звезда, която позира за корицата на пилотния брой на специализираното списание за фризьорство \"YOU България\". Със своите визия и изразителност брюнетката впечатли екипа на италианския издател Марко Петрели и по всяка вероятност ще краси също и пролетния брой на Апенините . Това обявиха родните издатели от \"Christian of Roma \".