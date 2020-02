Световна слава търсят родните чалгари, пропяха на английски, но не им се получава! (Вижте кой как се изложи)

Тъй като нашият език не е конвертируем, чалга дивите решават, че е време да започна да чуруликат на Шекспировия. Така ще могат да получават повече участие зад граница и ще имат повече гледания в музикалните платформи, което също носи пари. През годините почти всички по-популярни родни изпълнители от лекия жанр са пробвали да пеят на английски. На някои им се получава, на други- не.



Последният пример за това е Азис. Ромският славей избухна с пореден хит. Парчето "На кого му пука" (Who cares) засяга любимата на Азис социална тематика и бързо събира няколко милиона гледания. За това помага и участието в клипа на известния порно актьор Алек Мартен. Чрез песента Азис, който има славата на Бог в Турция решава, че е време да стане още по-търсен извън пределите на Балканите. Той се надява че може да стане световно популярна личност.



От дълги години Андреа иска веднъж завинаги да скъса с родния поп-фолк. Бившата половинка на Кубрат Пулев от години записва песни на английски. Прави дуети със световно известни звезди, но славата й извън България не се получава. Поне не, колкото на нея й се иска. Все пак Андреа се уреди да работи с румънски продуценти. Русата сексбомба рядко се изявява на участия в България.



Езикът на Шекспир със сигурност не се отдава на Андреа. Бившата на Кобрата няколко пъти демонстрира,че анлийският й е слаб, въпреки че в парчетата пее на прилично ниво. Андреа изцяло спря да пише каквото и да е социалната мрежа на български. Тя се излива на английски, но някой от постовете й нямат никакъв смисъл, което разкрива какво всъщност е нивото й.



Преслава и Галена също се пробваха да пробият на международния пазар. За тяхно съжаление и двете не успяха да постигнат това, което планират. По-голям резил събра Преслава. Младата майка се поизложи преди години, когато пуснат дует с победителя в „Капките” Стефан Илчев. Песента In control, в която се пробва да пее на английски, имаше сериозен проблем с изговарянето на текста. След фиаското реши да се ограничи и пее само на езика който владее.



Алисия е една от малкото чалга певици, която показа че с английския е на ти. През 2014 година певицата пусна песента Lover Number One. Тя е дует с албанската група „Револт клан”. В изпълнението Алисия вади убийствен глас на английски, пише „България Днес”.