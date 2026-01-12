Последни
Популярни
Горещи

Цеци Красимирова: Живея втори живот

https://hotarena.net/az-jenata/ceci-krasimirova-zhiveya-vtori-zhivot HotArena.net
HotArena.net
343
Цеци Красимирова: Живея втори живот

HotArena.net
343

"Всеки човек има два живота, а вторият започва когато осъзнаеш, че имаш само един. Веднъж бях на косъм от това да умра. Мислех, че няма да го преживея, но е станало, защото дори тогава не почувствах, че вторият ми живот започва точно в този момент. Странно е как понякога трябва даа преминем през критични ситуации, по няколко пъти, за да направим този извод - че трябва да живеем тук и сега, а не после."

До този извод е стигнала Цеци Красимирова, която публикува видео по този повод, пише България Днес. 

Тагове:
Още от Аз, Жената

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.