ЧРД! Вижте на колко става Камелия

На 10 януари поп-фолк звездата Камелия празнува своя 55-и рожден ден! Родена на през 1971 г. в Чипровци, тя се утвърждава като едно от най-ярките и обичани имена на българската музикална сцена още от края на 90-те години.

Камелия впечатлява с хитовете си като „Луда по тебе", „Залеза и зората", „Ти си" и много други, които продължават да звучат по клубове, радиа и сцени. Освен певица, тя е и телевизионно лице и водеща, известна с ярката си индивидуалност и силно присъствие.

В личния си живот Камелия има стабилна и дългогодишна връзка със своя партньор Цветин, с когото вече от години създават семейство и радостни спомени. Двамата са горди родители на две деца - първородният им син Баян, роден през 2023 г., и най-новото попълнение в семейството - дъщеричката им Касия, която се появи през септември 2025 г., а певицата самата сподели радостната новина, че „сега вече сме четирима".

Този личен момент бе посрещнат с вълна от поздравления и обич от фенове, колеги и приятели, които отбелязаха, че Камелия успява да съчетае успешно кариера, творчество и семейни радости.