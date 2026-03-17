ШОК! Цеца Величкович онемя след неочакван подарък от българка

Уникален фотоалбум със снимки от България получи след концерта си във Варна сръбската фолкзвезда Цеца Величкович, похвали се самата тя.

Книгата, наречена „Гласът на Балканите и българската публика“, съдържа кадри от изявите ѝ на родната сцена през последните 20 години.

Приказка

„Този фотоалбум е визуална приказка за връзката между гласа и публиката. Събира моменти от концертите в България, хронологично подредени. Фокусът е върху споделената емоция между изпълнителя и българската публика“, пише в увода авторката Андрея Тодорова.

Първите снимки са от стадион „Васил Левски“ от 14 юни 2006 г., а след това продължават с изявите в „Арена“ от 2014 г. насам. Момичето е пътувало за концертите на Цеца из цяла България – Несебър, Банско, Сливница, Варна, Слънчев бряг, Бургас, Благоевград. Фенката е присъствала и на някои от сръбските ѝ концерти в Ниш и Враня през 2025 г.

На повечето от фотосите Ражнатович демонстрира любовта си към страната ни, развявайки българското знаме – дори и в своята родина. Колекцията се допълва с кадри от „Шоуто на Слави“, както и със запечатани моменти с някои от родните ѝ колеги като Азис, Глория, Ивана, Преслава и Анелия.

„Те носят специална енергия и символика, говорят за колегиално уважение и общ език, без значение от жанра“, пише още Андрея Тодорова. Тя е включила и няколко снимки от запознанството си с Цеца във Враня и споделя, че това е най-незабравимият ден в живота ѝ.

„Една от моите мечти е един ден да бъда твоят личен фотограф. Ако имаш желание, моята визитна картичка е тук“, пише на последната страница Тодорова.