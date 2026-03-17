МЕГА БОМБА в HotArena: Оцко взе „Пайнер“!

Медийна бомба с мощта на балистична ракета избухна в редакцията на HotArena, след като наш сигурен източник ни довери, че музикалният гигант „Пайнер“ е вече не е в ръцете на Митко Димитров. Новината бе потвърдена пред екипа на сайта ни от самия Димитров. А още по-интересното в случая е кой е новият шеф!

Оказва се, че Митко Пайнера е поверил дългогодишния си труд на популярния чалга композитор Оцко.

"Имам огромно доверие на Оцко. Той има добър нюх не само към музиката, но и към талантите и вярвам, че компанията с него начело ще стане още по-силна", каза за HotArena Митко Димтров.

Бърза проверка в търговските регистри потвърди, че от 17 декември 2025 „Пайнер Медия Груп“ ЕООД вече е собственост Йорданчо Василковски, известен в музикалните среди като Оцко.

За предстоящата продажба на компанията се говореше отдавна и мераклиите да я купят не бяха малко. Сред тях най-големи апетити имаха от ръководството на Нова ТВ.