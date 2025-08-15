Деян Донков и Кошко се целуват на кея

Романтично видео си пуснаха Деян Донков и Анна Кошко, пише България Днес. На клипчето култовият актьор и 24 години по-младата му любима се приближават, нежно прегърнати, към морски кей.

Най-коментираната в момента арт двойка е като рапсодия в бяло. Бившият на Радина е в бяла рица и бели бермуди, а родената в Сибир актриса е избрала за интимната сцена бели шорти и блуза в същия цвят.

В един момент Кошко доближава глава до Донков и след миг устните им се сливат в целувка. Тя обаче е доста бърза, като след нея влюбените отново отправят погледи към лазурното море пред тях.