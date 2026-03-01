Елеонора от „Ергенът” си търсила мъж и във „Фермер търси жена”

Елеонора Кабакчиева от Пловдив е сред участничките в новия сезон на „Ергенът”, които се откроиха още с влизането си в шоуто.

Красавицата е фаворитка за сърцето на най-зрелия ерген - 36-годишния Кристиян. Главен счетоводител по професия, еманципирана и самостоятелна жена по душа, Елеонора не скри, че отдавна е необвързана - не защото не знае какво иска, а тъй като ѝ е писнало да постига всичко сама и да няма с кого да споделя в живота си.

Това не е първият риалити формат, който участва Нора, узна „Уикенд”. Преди 11 години момата отново си е търсила мъж, но в конкурентната Нова тв и шоуто „Фермер търси жена”. Там тя се бореше за сърцето на фермера Диман, когото заряза на финала на шоуто. Двамата отидоха в Лещен, където темпераментната хубавица бе решила да потърси отговорите на въпросите дали той настина я харесва и защо точно нея е избрал. Но разходката им из китното селце само задълбочи пропастта по между им.

„Аз не видях това, което съм мислила, че виждам. И не открих това, което искам. Не мисля, че ние с теб имаме бъдеще като двойка. Не си пасваме. И животът ни заедно ще бъде много, много труден”, каза Елеонора в прав текст на стреснатия фермер. Тя го характеризира като далечен и затворен, а след това бързо го заряза.

11 години по-късно пловдивчанката продължава да търси любовта в риалити формати, като предстои да видим дали този път ще й излезе късмета. Зрелостта на Елеонора направи впечатление на най-близките хора на Крис - неговия брат и снаха. Още по време на бързите срещи тя бе категорична, че е тук само и единствено за Кристиян. След като видяла визитката му, „просто го усетила“. Зад ослепителния й външен вид се крие и нещо много по-дълбоко.

Елеонора се описва като „човек с кауза”. Тя е посветила огромна част от живота си на спасяването на бездомни животни - има собствена фондация и стопанисва няколко приюта. Засега момата се очертава като финалистка при избора на Кристиян, включително и баба му я е харесала. Елеонора няма много голяма прилика със снимките си от преди 11 години и видимо има корекции по лицето си – по-плътни устни и филъри в скулите.