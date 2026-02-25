Мартина на Дългия показа четирите си деца! Вижте защо избяга в село Крива круша

Бившата и най-голяма любов на Слави Трифонов – Мартина Огнянова, вече живее на село. От доста време насам тя и мъжът й – бившият боксьор Коко Колев, са дистрибутори на козметика, но отскоро вече се занимават и с духовни практики, пише Intrigi.bg.

Нещо повече – въпреки че двамата нямат граждански брак, те имат шаманска сватба, която според Мартина е с по-голяма тежест от всичко друго.

Мартина и Коко имат четири деца, като последните две бившата балерина от „Шоуто на Слави“ ражда с помощта на лекар, който се занимава с енергии.

„Много се страхувах от трето раждане, имахме големи травми от първите две, но благодарение на нашия лекар без притеснение си направихме още две деца“, споделя Мартина. Още докато е бременна с четвъртото, с Коко решават да си направят шаманска сватба в присъствието само на трите си момчета. „Изведнъж плисна дъжд, за кратко, сякаш да изчисти всичко. Настръхвам, като се сетя колко магично беше“, спомня си Мартина, която се занимава с рейки, холистика и психосоматика.

Така семейството решава да избяга от енергията на града и да се насочи към простичкия и природосъобразен живот на село заедно с трите си момчета (Лука – 10 г., Нико – 9 г., Матео – 4 г.) и 2-годишното си момиченце.

Нико и Лука тренират борба и вече имат редица спортни постижения.