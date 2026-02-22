„Рейнджърите” в "Петрохан" избити заради открит вагон със злато

Будисткият гуру Ивайло Калушев и всички членове на групата му, намерени застреляни пред входа на хижа „Петрохан“ и под връх Околчица, не са се самоубили ритуално, а са били ликвидирани от иманярската мафия заради открит от тях вагон с нацистко злато. Този упорит слух се разпространява сред археолозите в България въпреки категоричното становище на МВР и прокуратурата, че става въпрос за групово сектантско самоубийство.



Мълвата, че Ивайло Калушев и рейнджърите от хижа „Петрохан“ са се занимавали с иманярство и са търсели съкровища в подводни пещери и тунели, тръгна още в първите дни, след като бяха открити труповете на Ивайло Иванов, Дечо Илиев и Пламен Станев пред хижа „Петрохан“, а съдбата на тартора им Калушев беше неизвестна.

Тогава по южното Черноморие масово се заговори, че през последните 2-3 години Ивайло Калушев и останалите са издирвали в подводни пещери край Царево, Ахтопол и Маслен нос



митичното злато на Вълчан Войвода,



което в крайна сметка било открито от тях преди няколко месеца и заровено в двора на къщата в странджанското село Българи, собственост на Калушев.

Други пък твърдят, че горските рейнджъри са намерили златно съкровище в таен вход на подводна пещера под планината Понор, което било скрито от нацистите. Легендата разказва за злато, натоварено във вагон, което обаче така и не стигнало до Берлин, а било скрито в тайна водна пещера в планина Понор в района около Петрохан.



Мълвата за нацисткото злато,



изгубено, или умишлено скрито в България в бурните времена на Втората световна война, обикаля иманярските среди повече от седем десетилетия, а през 80-те години на миналия век тогавашната Държавна сигурност дори е разпитвала иманяри във връзка с митичното съкровище, доверяват запознати. Сред разпитваните от ДС за вагон с нацистко злато е бил прочутия иманяр Митко Станков – Бузата, тъй като в милицията било докладвано, че златото е намерено – слух, оказал се неверен.

„България е била транзитна зона и съюзник на Оста и допреди 1944 г. нацистката армия е ползвала страната ни за тайни маршрути, по които заграбени



ценности са пренасяни през Балканите



с влак. Тази легенда не е доказана с официални исторически документи, но нацистки влак с над 90 тона злато беше открит в Полша в района на Долна Силезия през 2015 г. Иначе е известно, че по времето на Втората световна война германците са пренасяли с бронирани влакове оръжия, индустриално оборудване и съкровища из цяла Европа. Дали обаче България е била част от маршрута на златните влакове на Вермахта е въпрос, на който даже Държавна сигурност не можеше да отговори навремето“, коментира иманяр, с който репортер на „Уикенд“ разговаря по темата.

Че Ивайло Калушев и останалите от групата му са търсили от години тайния вход на планината Понор призна и журналистът Владимир Йончев, който е бил приятел с будисткия гуру.

Версията, че рейнджърите от „Петрохан“ са



ликвидирани от иманярската мафия



заради открито от тях нацистко злато не почива на никакви реални факти, но е споделяна упорито от любителите на конспирациите заради показанията на приятелката на застреляния Ивайло Иванов – Ивей, че е видяла с очите си как група въоръжени мъже с АТВ-та се отправя към хижа „Петрохан“ на 1 февруари, часове преди тримата горски рейнджъри да бъдат открити застреляни от техния приятел Деян Илиев. И макар от МВР да обявиха официално, че мъжете с АТВ-тата не са се качвали на хижа „Петрохан“, мълвата за мафиотска екзекуция се настани трайно в съзнанието на конспираторите.



Други популярни версии за шестте трупа са, че Ивайло Калушев и хората му са ликвидирани заради участието им в



канал за трафик на наркотици,



или заради пресечен от тях канал за прекарване на мигранти от България през Сърбия. Появи се даже версия, че Калушев и хората му сами са движели канала – товарили с микробус проникнали в България през Малко Търново арабски мигранти, които прекарвали към Сърбия през Петрохан. Мълвата гласи, че каналът е обслужвал богати араби, а конкурентна каналджийска банда от Сърбия устроила кърваво отмъщение на нашите рейнджъри.