Манията по „Ергенът“ възкреси „Минута е много“

Манията по новия сезон на „Ергенът“ прерасна в игра с въпроси и възроди спомените за легендарното предаване „Минута е много“.

Заведение в столицата находчиво организира викторина, посветена на любовното риалити. Досега подобни куизове (състезания със задаване на въпроси) са провеждани на футболна тематика или други спортове, както и са били посветени на популярни сериали, като „Приятели“ например.

Само преди дни се проведе и състезание, посветено на „Ергенът“, като участниците трябва да са наистина големи фенове, тъй като въпросите обхващат трудни теми като кой кога се е целувал, приета или отхвърлена е дадена роза, както и как са се развили определени отношения между ергените и момите, което са кандидатки за слава и любов.

Входът на събитието в заведението е 5 евро, като за най-добрите познавачи на тайните на любовното риалити има награден фонд.

„Време е да проверим колко внимателно гледахте „Ергенът“ куиз вечер с въпроси за участниците, решенията, розите и моментите, които всички дълго обсъждахме“, се казва в описанието на нетрадиционното състезание, което привлича сериозен интерес.

В социалните мрежи се появиха коментари, че куиз „Ергенът“ е съвременна версия на легендата „Минута е много“. Това е най-дълго просъществувалото телевизионно състезание в България. Първото му излъчване е от студия „Младост“ с главен редактор Стефан Тодоров на 22 февруари 1980 г. по Българската телевизия. Дългогодишен водещ на предаването е актьорът Петър Вучков, а от 2003 г. негов асистент е колегата му Стефан Спасов. От много години предаването е спряно и няма планове да се възстанови въпреки многократните призиви на зрителите. В предаването емблематично става човечето Минутко с уста като цип с неговите реплики „Няма време!“, „Ами сега?“, „Грешка!“ и „Браво!“.

Вероятно ще има и още издания на куиз „Ергенът“, като не е изключено игри с въпроси да се появят и за други популярни предавания като „Игри на волята“ и „Хелс китчън“, които също се радват на голяма аудитория.