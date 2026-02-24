Последни
Популярни
Горещи

Манията по „Ергенът“ възкреси „Минута е много“

https://hotarena.net/laifstail/maniyata-po-ergenat-vazkresi-minuta-e-mnogo HotArena.net
Румен Димитров
903
Манията по „Ергенът“ възкреси „Минута е много“

Румен Димитров
903

Манията по новия сезон на „Ергенът“ прерасна в игра с въпроси и възроди спомените за легендарното предаване „Минута е много“.

Заведение в столицата находчиво организира викторина, посветена на любовното риалити. Досега подобни куизове (състезания със задаване на въпроси) са провеждани на футболна тематика или други спортове, както и са били посветени на популярни сериали, като „Приятели“ например.

Само преди дни се проведе и състезание, посветено на „Ергенът“, като участниците трябва да са наистина големи фенове, тъй като въпросите обхващат трудни теми като кой кога се е целувал, приета или отхвърлена е дадена роза, както и как са се развили определени отношения между ергените и момите, което са кандидатки за слава и любов.

Входът на събитието в заведението е 5 евро, като за най-добрите познавачи на тайните на любовното риалити има награден фонд.

„Време е да проверим колко внимателно гледахте „Ергенът“ куиз вечер с въпроси за участниците, решенията, розите и моментите, които всички дълго обсъждахме“, се казва в описанието на нетрадиционното състезание, което привлича сериозен интерес.

В социалните мрежи се появиха коментари, че куиз „Ергенът“ е съвременна версия на легендата „Минута е много“.  Това е най-дълго просъществувалото телевизионно състезание в България. Първото му излъчване е от студия „Младост“ с главен редактор Стефан Тодоров на 22 февруари 1980 г. по Българската телевизия. Дългогодишен водещ на предаването е актьорът Петър Вучков, а от 2003 г. негов асистент е колегата му Стефан Спасов. От много години предаването е спряно и няма планове да се възстанови въпреки многократните призиви на зрителите. В предаването емблематично става човечето Минутко с уста като цип с неговите реплики „Няма време!“, „Ами сега?“, „Грешка!“ и „Браво!“.

Вероятно ще има и още издания на куиз „Ергенът“, като не е изключено игри с въпроси да се появят и за други популярни предавания като „Игри на волята“ и „Хелс китчън“, които също се радват на голяма аудитория.

Тагове:
Още от Лайфстайл

9 Коментара

17.05.1976г.

преди 59 минути

Майкя ми ако беше таков Урунгел, като Урунгел цецка цачева щех да я ликвидирам. Поздрави от Сашко от Перник. Бивш граничен полицай.

Коментирай

Мангалко дойчева

преди 58 минути

Грозните лица на сатаната. Урунгел цецка цачева. Урунгел бившио президент румен радев.

Коментирай

Мангалко дойчева

преди 57 минути

Да. Минута е малко. Я съм Красивата Негро Холи Бери.

Коментирай

Мангалко дойчева

преди 56 минути

!!! nadezhda doycheva !!! Използвайте гугъл. Отиди на изображения. Фейскенефбук (фейсбук). СНИМКА. Ето я Гнусната Мангалка надежда дойчева с Грознио и Увиснал Нос. Откъде го вадиш това самочувствие.

Коментирай

Мангалко дойчева

преди 56 минути

!!! nadezhda doycheva !!! Използвайте гугъл. Отиди на изображения. Фейскенефбук (фейсбук). СНИМКА. Ето я Гнусната Мангалка надежда дойчева с Грознио и Увиснал Нос. Откъде го вадиш това самочувствие.

Коментирай

Мангалко дойчева

преди 55 минути

!!! nadezhda doycheva !!! Използвайте гугъл. Отиди на изображения. Фейскенефбук (фейсбук). СНИМКА. Ето я Гнусната Мангалка надежда дойчева с Грознио и Увиснал Нос. Откъде го вадиш това самочувствие.

Коментирай

Мангалко дойчева

преди 55 минути

!!! nadezhda doycheva !!! Използвайте гугъл. Отиди на изображения. Фейскенефбук (фейсбук). СНИМКА. Ето я Гнусната Мангалка надежда дойчева с Грознио и Увиснал Нос. Откъде го вадиш това самочувствие.

Коментирай

Мангалко дойчева

преди 53 минути

Да. Минута е малко. Я съм Красивата Негро Холи Бери.

Коментирай

Мангалко дойчева

преди 41 минути

!!! nadezhda doycheva !!! Използвайте гугъл. Отиди на изображения. Фейскенефбук (фейсбук). СНИМКА. Ето я Гнусната Мангалка надежда дойчева с Грознио и Увиснал Нос. Откъде го вадиш това самочувствие.

Коментирай

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.