Прецедент в „Ергенът“! Стоян и Крис напускат шоуто ПРЕЖДЕВРЕМЕННО! Вижте новия мачо

Зрителите на „Ергенът“ ще станат свидетели на безпрецедентно развитие на събитията в новия сезон на романтичното риалити, научи единствено Intrigi.bg. Двама от ергените ще напуснат предаването преждевременно, което ще наложи влизането на нов търсач на любовни емоции.

От сигурни източници научихме, че Стоян Димов и Кристиян Генчев ще напуснат Шри Ланка по собствено желание, тъй като рано-рано ще открият любовта в лицето на две от участничките. Това ще постави продукцията пред предизвикателството бързо да включи нов кандидат – ама толкова бързо, че решават да „пуснат“ човек от екипа си, разкри наш източник.

Точно така – оператор от предаването влиза в „Ергенът“. Става въпрос за Георги Гатев – „нацепен“ мачо, който е познат от риалити шоуто „Зона Х“.

Изборът на Гатев е съвсем логичен – той вече е в Шри Ланка за снимките на предаването и така на продукцията не се налага да плащат за самолетни билети. Самият Жоро изявил желание да се пробва, спасявайки екипа в критичната ситуация.

Дали обаче ще успее да намери любовта както своите предшественици, предстои да разберем.