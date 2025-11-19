Елизабет Кравец при болни деца като "таен Дядо Коледа"

Елизабет Кравец се гогтви трескаво за новата си роля. Миската с отнета безпрецедентно титла ще се маскира като Дядо Коледа, за да зарадва деца със здарвословни проблеми и в неравностойно положение.

"Тази година ще бъда таен Дядо Коледа. Ще посетим дечица и ще направим добро, защото винаги се връща. По Коледа се случват чудеса и аз искам да се потопя във вълшебството на празника", сподели красавицата.

Кравец се обърна към феновете и ги призова, вместо да хвърлят пари за предмети на лукса, да ги дарят на дечица в нужда, пише България Днес.