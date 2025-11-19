Последни
Популярни
Горещи

Елизабет Кравец при болни деца като "таен Дядо Коледа"

https://hotarena.net/az-jenata/elizabet-kravec-pri-bolni-deca-kato-taen-dyado-koleda HotArena.net
HotArena.net
483
Елизабет Кравец при болни деца като "таен Дядо Коледа"

HotArena.net
483

Елизабет Кравец се гогтви трескаво за новата си роля. Миската с отнета безпрецедентно титла ще се маскира като Дядо Коледа, за да зарадва деца със здарвословни проблеми и в неравностойно положение.

"Тази година ще бъда таен Дядо Коледа. Ще посетим дечица и ще направим добро, защото винаги се връща. По Коледа се случват чудеса и аз искам да се потопя във вълшебството на празника", сподели красавицата.

Кравец се обърна към феновете и ги призова, вместо да хвърлят пари за предмети на лукса, да ги дарят на дечица в нужда, пише България Днес. 

 

 

Тагове:
Още от Аз, Жената

1 Коментара

Шан Тзунг

преди 16 часа

Тая е най-проста от всичкото манекенки, модели и т.н.

Коментирай

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.