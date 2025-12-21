Деница Стоянова изпадна в меланхолия: Пренаситих се. Уморих се!

Една от най-разпознаваемите и обичани синоптички на Нова тв – Деница Стоянова, посреща празниците не с обичайната усмивка и добро настроение, а с дълбока, откровена и почти болезнена равносметка. Брюнетката изненада последователите си в социалните мрежи с дълга изповед, в която говори за умората, пренасищането, светлината на прожекторите и желанието да се оттегли.

„Ей, хора. Пренаситих се. Уморих се”, така започва признанието на Деница. И продължава с една по-дълга изповед: „Близо 20 години винаги съм била готова, винаги съм гледала да съм адекватна - пред камера и в живота, да бъда под светлините на прожекторите, да работя, да работя, да работя, постоянно да работя и да не спирам да се усъвършенствам, за да бъда най-добрата версия на себе си. Но се уморих! Понякога светлината те заслепява. Друг път те уморява. Аз съм от втория тип хора. И да, напоследък се затворих в себе си. Или не точно. По-скоро се затворих у дома, при важните хора и неща. И това ми стига. Не намирам смисъл в суетата, в която някога виждах чар - в светските събития, в това „трябва да си там”, в разговорите по задължение, в очакването да бъдеш забавен, интересен, автентичен. Не намирам много смисъл в това да бъда някъде, само защото трябва да се снимам. Липсват ми онези естествени, спокойни, лични кадри и истории, които някога имаха своя живот. Дългите разкази до красивите картини, които днес никой няма да прочете. Създавам съдържание, когато го усетя, когато видя смисъл и дълбочина, или просто когато нещо ми хареса, защото всичко стана много лесно, много достъпно, всичко стана популярно. А пък аз се оказа, че съм интроверт и това е напълно в реда на нещата. Осъзнах, че искам да бъда близка на тези, които ме ценят такава каквато съм. И ми се иска моите близки да ме уважават, да ме търсят, да ме ценят заради мен самата, дори това да означава в тишината, в пропуснатото обаждане, в тихите радости или в болката, а не да обръщат поглед и да отправят реч към мен само тогава, когато е „шумно” или имат изгода”.

Това не е първият път, в който Стоянова показва, че зад телевизионната усмивка се крие чувствителна и ранима жена. Като майка на две дъщери – Миа и Амая, тя добре познава цената на болката, страховете и вътрешните битки. Първото й раждане е истинско изпитание – 16 часа мъки, припадъци, борба, страх. Дълго време след това тя се колебае дали изобщо да има второ дете. Днес обаче първородната й дъщеря Миа е гордостта й – активно се занимава с художествена гимнастика и печели медали, доказвайки, че силата често се предава по наследство.

Децата на Деница са от Михаил Александров – бивш футболист и технически директор на ЦСКА. Двамата имат стабилна връзка, преминала през изпитания, слухове за раздяла и трудни периоди. Не стигат обаче до сватба. Причината е лична и болезнена – майката на синоптичката умира точно когато венчавката е била планирана. След този удар нищо вече не е същото.

„Боли ли да пораснеш?”, пита се Стоянова в друг свой текст. И отговаря честно: „Боли, когато мама я няма. Боли, когато мечтите остават неизживени. Боли, но изгражда”. Чаровната брюнетка не крие, че е изключително чувствителна и често изразява емоциите си чрез думи и стихове. Вярва, че и дъщерите й носят същата дълбочина и емоционалност.

Пътят й към телевизията започва от подиума - през 2011 г. става подгласничка на Ваня Пенева в конкурса „Мис България”. Тогава е едва на 20 години - млада, амбициозна и неподготвена за жестокостта на публичните коментари. Признава, че обидите на недоброжелателите силно са я наранили, но днес вече ги подминава с по-зрял поглед.

Стоянова е родена в София, зодия Скорпион, обича книгите „Четири споразумения“ и „Малкият принц”, тренирала е лека атлетика, учила е „Социална политика”. Майчинството я застига рано – едва на 23 години. С Михаил бързо решават да имат дете. Днес Миа е на 12, с изяви не само в спорта, но и на музикалната сцена. Малката Амая е на 6 и тепърва открива света със своите разнородни интереси.

Бившият футболист Михаил вижда Деница по телевизията по време на конкурса „Мис България“ и възкликва: „Я, колко хубаво момиче!”. След това всичко се случва бързо - любов от пръв поглед, както самият той е признавал. Тя пък го описва като настъпателен, провокативен, мъж, който умее да събуди интерес.

Малкият екран винаги е била голямата мечта на Стоянова. Днес тя е стабилна част от екипа на Нова тв като синоптичка. Благодарна е на Ники Василковски за подкрепата и напътствията, а ранното ставане – в 4 ч. всяка сутрин вече е част от живота й. Признава, че е трудно, особено с две деца. Деница приема и гафовете с усмивка, защото „на всеки може да се случи”.

Напоследък около хубавицата се носеха слухове за криза в отношенията с мъжа й Михаил. Факт е, че известно време тя публикуваше снимки само с децата, но по-късно отново сподели мили спомени с благоверния си – знак, че са избрали да дадат шанс на връзката си.