Ергенка замалко да запали “огън от страст” в бензиностанция

С много чупки в кръста и „още нещо“ обра точките в бензиностанция тези дни Киара Маджарова, изфука се самата тя, пише България Днес. Горещата мацка, която нажежи почти фатално страстите на ергените още с влизането си в текущия сезон за любовното риалити, се накипри като петролотърсачка.

Само че не в Дивия запад, а в Сибир, ако се съди по косматата й ушанка. Бившата грация, певица и плеймейтка е навлякла и оранжеви шалвари, които леко обезформят прочутите й крака. За сметка на това обаче горната част на ефектната бургазлийка е заголена чак до сутиена, върху който за екзотика е заметнала червено боди.

„Внимавай друг път, че сега едва не запали огън от страст в бензиностанцията“, подкачат я нейни фенове.