Антон Хекимян вече не крие, че гаджето му е мъж. Бившият журналист и шеф на новините и актуалните предавания в Би Ти Ви, който в момента е общински съветник в София, беше забелязан с манекена Тунджай Мустафа в зала 1 на НДК. Арменецът беше завел партньора си на концерт на Лили Иванова.

Хекимян и Тунджай и друг път са се появявали заедно на културни и светски събития, но досега се криеха от фотоапарати и видеокамери. Били са заснемани един до друг само тайно и от папараци. За първи път преди няколко дни двамата заеха спокойно местата си в залата и бяха снимани от официален фотограф на събитието. Снимките им дори могат да се видят на фейсбук страницата на Лили, където събират виртуални лайкове и сърчица от фенове на примата.

Известно е, че Хекимян, докато работеше в Би Ти Ви, беше сред нейните приближени журналисти, които звездата беше склонна да допуска до себе си и да им дава интервюта. Явно топлите им отношения са се запазили и след преминаването му към политиката. На снимките от концерта й се вижда искрената усмивка, с която той я гледа и слуша песните й. Личи, че му харесва и се чувства добре. Тунджай, от друга страна, е доста сериозен, като че ли нещо го притеснява.

Връзката на арменеца с турчина е доста дълга и явно сериозна. Двамата са заедно от около 7 години, като обаче преди 2 години се заговори, че май са се разделили. Мустафа бил подписал договор за работа в Турция и разстоянието застанало на пътя на любовта. Двамата се разделили. Явно това или са били обикновени слухове, или, ако наистина е имало раздяла, то тя вече е преодоляна, връзката е заздравена и Хекимян се е отказал да крие, че има партньор до себе си, вместо партньорка.

Преди Тунджай той имаше и връзка с жена — журналистката от Нова телевизия Василена Гръбчева, с която бяха заедно в продължение на години. Двойката се раздели официално през 2018 г. Приблизително по това време е започнала дружбата на Антон с Тунджай. Василена пък към днешна дата е омъжена за лекаря Асен Цеков, с когото имат две дъщери, писа „Уикенд“.