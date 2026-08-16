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Гергана Стоянова смъкна 7,5 кг. за 3 месеца! КАК?

https://hotarena.net/az-jenata/gergana-stoyanova-smakna-75-kg-za-3-meseca-kak HotArena.net
Румен Димитров
252
Гергана Стоянова смъкна 7,5 кг. за 3 месеца! КАК?

Румен Димитров
252

Гергана Стоянова, която никога не е имала проблеми с килограмите, напоследък се е вталила още повече, благодарение на специален хранителен режим, който е започнала да спазва. Това разкри актрисата в социалните мрежи.

„Храня се по Зоната! За три месеца – 7,5 кг надолу”, обяви тя, показвайки свои снимки. Актрисата не си поръчва специално приготвена за нея храна всеки ден, а сама си готви ястията според рецепти, съобразени с режима, които са описани в интернет сайтове. Те включват балансирано съдържание на мазнини, белтъчини и въглехидрати. Твърди се, че това е полезно за здравето, а оттам води и до намаляване на килограмите.

Гергана никога не е била дебела, но явно на нейните 54 години е решила, че трябва да внимава повече с храната си. И резултатът не е закъснял. Същия режим отдавна следва и колежката й Антоанета Добрева-Нети, както и Руслан Мъйнов, който свали десетки килограми с този тип хранене. По „Зоната” от години се храни и фолкзвездата Ивана, която също много отслабна.

 

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