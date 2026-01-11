И Цветанка Ризова изхвърча от Би Ти Ви Журналистката от „Лице в лице” е на път да бъде пенсионирана https://hotarena.net/az-jenata/i-cvetanka-rizova-izhvarcha-ot-bi-ti-vi HotArena.net

Задава ли се край на ерата на Цветанка Ризова на телевизионния екран? Облаците над 60-годишната тв ветеранка напоследък силно се сгъстяват. Водещата на „Лице в лице” май скоро ще напусне ефира на Би Ти Ви и ще бъде отстранена, подобно на колежката си от сутрешния блок Мария Цънцарова, твърдят източници на „Уикенд” от медийните среди.

Ризова най-вероятно ще бъде пратена в пенсия, а не гръмогласно уволнена като Цънцарова, говори се упорито от известно време в коридорите на телевизията. Цветанка, която откри годината на предаването си с чутовен монолог, се обяви за рупор на свободното слово и се самоизтъкна като неудобен и за статуквото, и опозицията журналист. Дамата с хилауронови устни и перманентно голи рамене намекна, че стола й се клати.

Тя обаче бързо бе атакувана за точно обратното от мнозина, като дори бащата на трагично загиналата Сияна - Николай Попов, я обвини в пристрастно отношение и конфликт на интереси, а себе си - за жертва на нейните манипулации да му бъде забранено да гостува в ефира на телевизията. Същото направи и с открито писмо Биляна Якова, един от свидетелите по делото срещу варненския кмет Благомир Коцев, която остро се възпротиви на тезите на Цветанка Ризова, че е прокламатор на свободата на словото, напротив - отказвала й с месеци право на отговор, въпреки че такова й се полагало по закон.

Мълви се упорито, че ръководството на телевизията е решило да се освободи от водещата, но това нямало да се направи по начина, по който бе освободена Цънцарова, тъй като случката опарила началниците заради организираните в нейна подкрепа протести. Най-вероятно договора на журналистката, който изтича скоро, просто няма да бъде подновен.