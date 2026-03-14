Тромб прати Янка Рупкина в болница

Лекарите в столичната болница "Света Анна" се борят за Янка Рупкина. 88-годишната легендарна народна певица е настанена в реанимацията и състоянието й продължава да е тежко, пише "България Днес".

Преди два дни Рупкина се почувствала много зле и била откарана по спешност в "Света Анна". Според нейния дългогодишен дуетен партньор - народния певец Илиян Йорданов, лекарите не пускали никого при прочутата пациентка, дори снаха й, която се грижела предано за нея.

Изпълнителката на "Калиманку Денку" била повалена от тромб.

"Докторите са успели да го разнесат, но за съжаление, Янка е парализирана. Не може да говори. Молим се за благоприятен изход и отново да е сред нас", каза с болка в гласа за вестника Йорданов. Към тревогата му за състоянието на Янка Рупкина и надеждата да се възстанови се присъединява и регионалната организаторка на конкурса "Мис България" за Хасково Адриана Добрева, която години наред е в близко професионално сътрудничество с голямата певица, една от постоянните звездни изпълнителки на церемонията по коронясването на най-красивата българка. А и през последните години Рупкина делеше времето си между София и Хасково, тъй като помагаше на снаха си в грижите за болния й баща.

Преди няколко години "славеят на Странджа" бе хоспитализирана, отново по спешност, след като й прилошава на улицата на път за вкъщи след студиен запис. Тогава причината пак бе тромб, но лекарите успяха да стабилизират грандамата на българската народна песен. Всички в гилдията стискат палци и сега чудото да се случи и любимката на поколения нашенци да оздравее.