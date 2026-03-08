Токсичният ботокс на козметичката Арина отново залива България

Ментета на световни марки ботокс и хиалуронови филъри влизат контрабандно в страната през Турция и захранват козметичните салони

Огромни партиди фалшив ботокс и хиалуронови филъри, ментета на световно признати в областта на естетичната дерматология марки, заливат пазара в България. Това се случва само месеци след гръмкия скандал с козметичката от Русия Арина Осипова, която вкара 27 жени в „Пирогов“ след инжектиране на незаконно внесен от Турция ботулинов токсини някои от тях едва оцеляха. Това установи разследване на „Уикенд“, след като наш източник, служител в Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) алармира за подновения контрабанден внос на токсичните и опасни за здравето медицински изделия.

Според източника ни, от началото на годината фалшивия ботулинов токсин, който рускинята Арина Осипова инжектираше на доверчиви българки в нелицензирани козметични салони във Варна, София и Перник, отново влиза в България и се

продава свободно чрез онлайн платформи

като OLX, Bazar.bg и дори чрез действащи на ръба на закона медицински сайтове.

„Става въпрос за фалшиви и опасни продукти на известни световни марки, които се произвеждат нелегално в Турция и в Китай. Опасните за здравето и дори за живота на пациентите ботокс, хиалуронови филъри и други дерматологични медицински продукти влизат контрабандно в България през ГКПП „Капитан Андреево“ и „Лесово“ и се продават с огромен марж печалба. В случая не говорим за куфарна търговия и за единични бройки внесен в България ботулинов токсин, а за

стройна контрабандна мрежа за внос на ментета,

която носи милиони левове печалба и излага на риск хиляди българки“, коментира пред „Уикенд“ столичен дерматолог. Според думите му, той е сигнализирал още преди месец компетентните институции и Изпълнителната агенция по лекарствата за подновения внос на фалшивия ботокс от Турция, който Арина Осипова инжектираше допреди няколко месеца.

Запознати с контрабандната схема твърдят, че и преди, и сега ментетата от Турция влизат в България чрез бизнесмена Николай Янков – Ники Софрата, управител на дружеството „Макси Кетъринг“ ЕООД. Неговото име е било посочено като снабдител на ботулиновия токсин от Арина Осипова при задържането на

самозваната козметичка с фалшива диплома

преди година след множество подадени жалби от обезобразени българки. Въпреки грандиозния медицински скандал обаче прокуратурата не повдигна обвинения срещу блондинката от Санкт Петербург и на практика отказа да разследва контрабандата верига, по която влизат фалшивите дерматологични медицински изделия.

„След случая с множеството обезобразени българки, контрабандата на фалшив ботокс и хиалуронови филъри секна за няколко месеца, но от началото на годината огромни партитд отново влизат в България през Турция“, разкрива източник на „Уикенд“.

Според думите му, контрабандистът на ментета от Турция

Ники Софрата държи фалшивата продукция в склад,

намиращ се в ж.к. „Дървеница“ на улица „Яна“ №1, който не е лицензиран от Изпълнителната агенция по лекарствата и функционира в разрез със закона.

„Лиценз за медицински склад, в който може да се съхраняват и продават на едро ботулинов токсин и хиалуронови филъри, се издава само на официални представители и вносители на марки и всяка продадена опаковка може да се проследи. Не такъв обаче е случая с менте стоката, влизаща контрабандно от Турция. Заради двойно по-ниската цена стотици козметични салони в цяла България, а и частни лица, се изкушават да пазаруват, рискувайки здравето на пациентите си“, твърди пред „Уикенд“ официален представител на реномирана швейцарска марка ботулинов токсин за България.

След случая с обезобразените пациентки на Арина Осипова, вдигнал на крак Асоциацията на естетичните дерматолози и Българския лекарски съюз, стана известно, че самозванката, представяща се в социалните мрежи с псевдонима доктор Гудз, е инжектирала повече от година фалшивия ботокс у нас, както и че в България на практика не се извършва никакъв контрол в салоните за красота и сред сенчестите търговци на менте ботокс и хиалуронови филъри. Остава да чакаме следващата вълна от обезобразени българки...