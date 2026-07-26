Ирена Милянкова се раздели с Карбовски

Ирена Милянкова се похвали с отлична форма – успяла е да свали 4 килограма. Актрисата и бивш модел никога да не е била дебела, но след промяната по думите й се чувствала още по-добре. Тя не крие, че освен на храненето, вече обръща сериозно внимание и на физическата активност. Блондинката е започнала да тренира редовно, за да стегне тялото си и да поддържа добра кондиция.

Промените обаче не са само във външния й вид. След няколко бурни лични връзки, разочарования и грижа за шестте й деца, Ирена е взела категорично решение да не допуска нов мъж до себе си. „След всичко, което преживях, осъзнах, че не искам да се впускам в нови отношения. Сега съм посветена на децата си и на духовното си израстване”, споделя тя. Вместо да търси нова любов, тя е избрала да инвестира енергията си в друго.

Новината, че отново е сама идва броени месеци след като се понесе мълвата, че красавицата има връзка с Мартин Карбовски. Милянкова посещаваше светски събития в компанията на журналиста, но официално отричаше между тях да има нещо повече от приятелство. Според източник на „Уикенд” те действително са имали отношения, които обаче бързо приключили.