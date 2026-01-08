Последни
Маймуна фен си щракна селфи с Мария Бакалова

Мария Бакалова доказа, че харизмата й няма географски граници. По време на приключението си на Бали актрисата не просто се наслади на джунглата, а се срещна с най-необичайния си почитател, пише България Днес.

Любопитна и смела маймуна „разпозна" звездата, превърна се в неин импровизиран фен - и дори си направи селфи с нея. На първия кадър изглежда така, сякаш именно животното държи телефона и режисира момента, заставайки гордо пред обектива като истински фотограф.

Бакалова наднича зад косматия си приятел с широка усмивка и знак за мир.

