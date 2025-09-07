Мъжът на Зейнеб я закичи с бижута за 100 бона

Зейнеб Маджурова, която бързо се измори от сутрешното ставане за предаването „Преди обед”, харчи на месец повече от Мара Отварачката, мерна единица за ошушкване на мъжете си. Наблюдателното око на „Уикенд” забеляза, че красивата туркиня се е закичила с бижута за 100 000 лева, които, разбира се, са подарък от мъжа й Стоян Балевски.

На скорошна своя снимка в социалните мрежи, дружката на Гала демонстрира впечатляваща колекция от бижута, на която могат да завидят куп златотърсачки. В социалните мрежи тя често споделя моменти от своето ежедневие, пътувания и модни вдъхновения.

От снимките ясно се вижда, че Зейнеб залага на две емблематични марки – „Ван Клиф” и „Картие”, които са символ на класа и неподвластна на времето елегантност. Маджурова се е закичила с деликатно и ефирно колие във форма на пеперуда на марката „Ван Клиф” от серията „Сладки пеперуди”. То е от жълто злато и перла. Цената е $1,700 (3,100 лв.). Бургазлийката е с гривна на същата марка, но колекцията „Винтидж Алхамбра”. Те е изработена от 18-каратово жълто злато и оникс. Цената й е $4,800 (8,700 лв.). Това е един от най-разпознаваемите модели на бранда. Иконичен дизайн с четирилистни детелини – символ на късмет и елегантност. Обеците също са на „Ван Клиф” от колекцията „Сладка Алхамбра”. Изработени от жълто злато и оникс, струват $2,610 (4,700 лв.). Малки, но елегантни обеци с класическия „Алхамбра” мотив, чудесно допълнение към гривната от същата серия.

„Перлата” в бижутата на Зизу, както я наричат приятелите, е гривна „Картие” от серията „Любов”, която е изработена от розово злато и инкрустирана с диаманти. Цената й е внушителните $44,300 (80,300 лв.). Легендарната гривна е символ на вечна любов. Създадена в Ню Йорк през 60-те, днес е един от най-желаните аксесоари на заможните жени по света.

Общата стойност на визията на Зейнеб е 96,800 лв, като с такси и куриерски разходи надхвърля 100 000 лв. Като в тези пари не влизат дрехите и аксесоарите на Маджурова, която носи само чанти и обувки „Шанел” за по 5-10 бона! Е как при този разкош да става сутрин рано-рано, за да води предаване?!