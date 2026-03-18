Дъщерята на Нейков консултира "Вяра, надежда, любов"

Голямата щерка на звездата Любо Нейков е консултант на актьорите в сериала "Вяра, надежда, любов", пише България Днес. Красивата Ирина, която през февруари стана на 29 години, се разбира рекрасно с всички актьори в лентата, като им показва тънкостите на гинекологията от първо лице.

Ирина работи в "Майчин дом" като акушерка и е наясно с всичко, което се случва с бременните жени и техните мъже. Тя е дъщеря на брата на Любо - Цветан, който почина преди 12 години.

След кончината му чичото осиновява тогавашното 16-годишно момиче.