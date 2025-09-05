Мира Радева шокиращо: Пионерски ръководител ме опипваше, когато бях на 9

Напоследък социоложката Мира Радева присъства в медийните пространства с дълго пазени тайни от личния си живот.

След драматичната раздяла с дългогодишната си половинка Ивайло тя даде откровено и шокиращо интервю. Там за първи път говори как още като дете е станала жертва на посегателства от възрастни, които са били част от нейното обкръжение. С голяма мъка разкрива, че трима мъже са я опипвали и целували. Коствало й много сили и да признае пред родителите си.

Наред с личните си признания Мира обяви и друго - че се е включила в новия телевизионен формат "Traitors: Игра на предатели", който скоро ще тръгне в ефир, пише Ретро.