Наталия Гуркова не пропуска концерт на Лили Иванова

Румен Димитров
140
Наталия Гуркова от малка се вдъхновява от Лили Иванова.

Като момиче учи наизуст песните й, имитира гласа и движенията й и тайно мечтае един ден да се качи на сцена под светлините на прожекторите. Докато другите деца играят на кукли, тя си представя микрофон в ръка и бурни аплодисменти, които изпълват сърцето й с тръпка и вълнение. Това първо вдъхновение поставя началото на нейната любов към сцената и желанието да бъде забелязана. Съдбата обаче й поднася друг път.

На 17 години Наталия се качва на подиума и започва кариерата си модел. През 1998 г. печели титлата „Мис България” и се превръща в едно от най-търсените лица в модния бранш. Любовта й към музиката и възхищението й към Лили Иванова обаче не са угаснали и до днес. Гуркова признава, че ходи на абсолютно всеки концерт на естрадната икона.

