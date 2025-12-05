Най-четената авторка намери рая

Последни
Мария Лалева едва издържа полета до Филипините без цигара. "Открих рая на Филипините. Този свят е магия!".

С тези думи и с глас, изпълнен с хармония и смирение, българската писателка Мария Лалева разказва за пътешествието си до Филипините, пише България Днес. Компания в нейното екзотично пътуване й правят приятели, сред които режисьорът Иван Кирилов, с когото през 2017 г. заедно заснеха филма "Дамасцена". 

"Полетът беше тежък за мен. Не знам как издържах 10 часа без цигара. Но си заслужава да попаднеш на място като Филипините, за да осъзнаеш, че обичта между хората съществува и за нея всички останали трябва да знаем и да я съпреживеем", откровена е Мария.

 

