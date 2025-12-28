Ослепителната „Мис Венецуела“ Габриела Спаник се превърна в страшилище

Габриела Спаник остарява грозно, алармират медиите отвъд океана. Живеещата в САЩ венецуелка е загубила свежестта на кожата си, с която се гордееше допреди няколко години, и вече трябва да носи тонове грим, за да прикрива недостатъците по лицето си.

Родената на 10 декември 1973-та венецуелка е с хърватски корени, припомнят запознати. Като малка тя мечтаела да стане балерина, но впоследствие осъзнала, че друго е нейното призвание. След като завършила гимназия, се записала да следва психология, а година по-късно решила да се пренасочи към модата.

Изкарала специализирани курсове за професионални модели и през 1992-ра се явила на конкурса „Мис Венецуела”. Спечелила го безапелационно, а титлата й отворила врати не само към големите ревюта, но и към телевизията. Сред сериалите с нейно участие са суперхитовете „Отмъщението”и „Узурпаторката“ .