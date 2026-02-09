Брокер, лекар и бизнесмен са новите ергени! И роднините влизат в подбора

Hезависимо от постоянните спорове около формата и изкривения начин, по който подобни риалити предавания показват жените и романтичните взаимоотношения, „Ергенът" остава в българския телевизионен ефир. Пети сезон ще бъде излъчен от 17 февруари по Би Ти Ви, като този път в центъра на историята ще бъдат трима „ергени“, които паралелно ще търсят своята половинка.

В новите епизоди зрителите ще проследят пътя на Кристиян Генчев - 36-годишен предприемач, който живее между Лос Анджелис и Оклахома и казва, че мечтае за стабилно семейство, на Марин Станев - 27-годишен лекар по образование, любител на приключенията и спокойните вечери с книга, както и на Стоян Димов - 30-годишен юрист и брокер на недвижими имоти, който търси партньорка с емоционална интелигентност, чувство за хумор и дълбочина, пише "Минаха години".

Първият етап от подбора ще се проведе в София чрез серия от бързи срещи, в които активно ще участват и хора от най-близкото обкръжение на тримата ергени. Кристиян ще се допита до брат си и неговата съпруга, Стоян – до майка си и свой добър приятел, а Марин - до приятели от най-близкия си кръг. Именно те ще участват в първоначалната селекция на дамите и ще дават мнение кои кандидатки имат шанс да продължат напред.

Кулминацията на този начален етап ще бъде бал в столицата, на който дамите ще заявят интереса си лице в лице. Само онези двойки, при които има взаимно привличане, ще продължат към следващата част от приключението. След софийските срещи действието отново се премества в Шри Ланка, която за втора поредна година ще бъде екзотичната дестинация на българската версия на предаването. От продукцията обясняват избора с местната философия за любовта и будизма. „По тези географски ширини вярват, че същността на дълбоката любов се състои в това да предложиш щастие. Но не можеш да предложиш щастие, ако не си изграден вътре в себе си и не се обичаш."