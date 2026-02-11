Актрисата Гергана Стоянова разкри ИСТИНАТА за случая „Петрохан“ (Доказателства)

Актрисата Гергана Стоянова, позната от „Откраднат живот“ се включи във вълната от коментари в мрежата относно случая „Петрохан“ с шестимата загинали. С логическа точност тя разкрива защо е невъзможно записите от камерите, които МВР разпространи, да са реални. А именно – от такова разстояние е невъзможно да се възпроизведе звук, пише Intrigi.bg.

Самата тя разказва как по време на снимките на сериала е трябвало задължително всеки актьор да има монтиран микрофон директно на ревера. В противен случай – звук няма!

„А когато ни снимаха без микрофони (случвало се), кадрите се използваха само като картинка. Не се чуваше нито дума от това, което говорим. В месеца на Оскарите искам да предложа за номинация видеата, които всички видяхме в последните дни. Номинация за режисура. За операторско майсторство. За майсторско озвучаване. И най-вече – за оригинален сценарий“, пише Гергана Стоянова в социалните мрежи.

Припомняме, че през последните дни МВР разпространиха серия от записи от отдалечена охранителна камери край хижа „Петрохан“. На тях се чува перфектно какво си говорят тримата рейнджъри, докато се „сбогуват“, за да бъдат намерени по-късно разстреляни в опожарената сграда. Въпреки че камерата е разположена на метри от мъжете, звукът е кристален и по-добър от озвучаването в редица български филми.

