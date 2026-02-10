Ректорът на Лесотехническия университет: Тервел е студент мечта - отличник по ветеринарна медицина

Тервел Замфиров е студент мечта!

Тези силни думи изрече за него пред "България Днес" доц. д-р Христо Михайлов, ректор на Лесотехническия университет, където спортистът следва висшето си образование.

20-годишният герой донесе първи медал за България от Зимни олимпийски игри от 20 години насам! В дисциплината гигантски паралелен слалом той се пребори по изключително драматичен начин за бронза след фотофиниш. Оказва се, Тервел е отличен не само със сноуборда, но и в учението си. Българската гордост се е нагърбил с нелеката задача да следва ветеринарна медицина. Това е една от най-тежките специалности, за която се учи пет години, но Замфиров не се притеснява да съчетава спортната си кариера с университета.

Замфиров кара страхотно на пистата в курорта Ливиньо / Снимки: Startphoto

"Да видим Тервел на почетната стълбичка е огромна радост и гордост, усещането е невероятно. Разбира се, медалът си е негов, на фамилията му, на България, но малка частица принос за успеха смятам, че има и нашият Лесотехнически университет. Младежът си заслужи този огромен успех", категоричен е Михайлов, който е избран за ректор с мандат до 2028 година. Доцентът, специалист в областта на горското стопанство, признава, че е проследил всички спускания още от квалификациите по време на състезанието по сноуборд.

"Още от 9:45 сутринта бях пред екрана, това беше денят Х. Всичко друго оставих на заден план. С тръпка и вълнение проследих всички българи, не само Тервел, но и сестра му Малена, Радо Янков, Александър Кръшняк. Гледах и ските, където с тревога и тъга видях злощастното падане на Линдзи Вон. Аз никога не съм се чувствал като ректор на Тервел. Смея да кажа, че ние сме в колегиални приятелски отношения. Когато Замфиров спечели кръга от Световната купа в Банско през януари, заедно с моите заместник-ректори направихме една изненада за него, която той високо оцени. По време на един от поредните му семестриални изпити, който се случи при декана на факултета, се бяхме уточнили, когато приключва, независимо от резултата, да ни даде знак да го посетим. Искахме да го уважим, като го наградим скромно, но символично. Това се случи пред неговите колеги студенти. Той каза: "Това е един паметен ден за мен, най-незабравимият изпит". След това получи поредната си отлична оценка, заслужено, разбира се. Поговорихме си и му казах защо решихме да го поздравим по този начин. Не исках въобще преди олимпиадата около него да се шуми, да го каним на академичен съвет или в кабинета на ректора", разказва доц. Михайлов.

Тервел спечели бронзов медал за България от олимпиадата

Тогава той пожелава пред всички на спортиста да запази хладнокръвие и спокойствие по време на олимпийското състезание, да се изолира от шумотевицата и да бъде безкрайно концентриран. Когато е студент, да бъде студент. Но след като приключи успешно неговата сесия, да се отдаде изцяло на мислите за спорта. Именно тази подкрепа от ръководството на университета очевидно дава допълнителни сили на Тервел, който зарадва цяла България от зимния италиански курорт Ливиньо. Ректорът е убеден, че бъдещето в спорта е пред неговия студент, тъй като сноубордът предполага успехи да се постигат дори и на 40-годишна възраст. Именно на толкова е и австрийската легенда Бенямин Карл, който се окичи със златния медал в надпреварата. От Лесотехническия все още обмислят как да посрещнат своя герой.

"Затруднени сме, защото, откакто той започна да воюва в спорта, вече сме му връчили всичко възможно - почетен знак от университета, грамоти. Ще го посрещаме достойно, разбира се. Ще отида на аерогарата с голяма радост и убеденост, че този наш младеж, студент, достоен българин заслужава голямо уважение. Нека да бъде здрав, да се съхрани от контузии, да бъде изключително целенасочен, трезво мислещ, отдаден на спорта, на себе си, включително и на учението си! Вярвам, че това няма да бъде последният му медал от олимпиада", категоричен е роденият в град Брезник ректор. Той обяснява, че Замфиров е студент в трети курс на специалността "Ветеринарна медицина".

Сноубордистът поддържа форма с тенис

"Това не е лека специалност. Регулирана е и се изучава по едни учебни планове в цяла Европа, компромиси няма! Както на теория, така и на практика, мога абсолютно да гарантирам на 100%, че Тервел е отдаден на учението, на знанието, на науката. Това е мнението и на неговите колеги състуденти. Дори мисля, че е запалил включително своята сестричка Малена да го следва по неговите стъпки, не само в спорта, но и в учението. Тервел увлича всички, много е контактен, един студент мечта, който комуникира с преподавателите, интересува се, чете. На последния изпит, когато се видяхме в залата, на шега запитах да не би да има случайно отстъпки към него от страна на преподавателите. Тогава извадиха учебника от над 600 страници, разгънаха го пред мен на масата. Той сам посочи страница по страница кое къде се намира, какво е учил, какво му се е паднало", обяснява с възхищение 63-годишният университетски директор.

"Уверявам ви, че в рамките на всичко законно допустимо ние ще подкрепяме Тервел, ще го подпомагаме, ще го стимулираме. Ако трябва, ще правим законови отстъпки там, където е възможно, защото в крайна сметка той не е само студент на нашия университет. Той е изключително достоен българин, гордост за страната ни, особено с днешните си постижения", убеден е доц. Михайлов. Самият той също е бил състезател на национално ниво. Представял е България в спортната стрелба.

Ректорът е специалист по горско стопанство, но е бил състезател и по спортна стрелба

"Познавам психологията и отношенията между преподаватели и студенти-спортисти. Знам какви спортни програми имат. Споделям кариерното му развитие чисто човешки, макар и от дистанцията на времето. Той е типичен пример за това, че може да съчетаваш спорта и образованието. Не е трудно, когато си отдаден и целеустремен. Той е бил и шампион по джудо преди това, практикува скай сърф по морето, всестранно развит във всяко отношение. Сноубордът и ветеринарната медицина наистина са два различни свята. Тервел спечели медал в паралелния сноуборд. Тоест винаги трябва да търсиш паралел в живота, да се състезаваш в живота и с живота. Защото той ще спасява животи, макар и не човешки, а на животни, отдавайки се на ветеринарната професия във времето напред, след спорта или паралелно със спорта. Човек никога не може да се развива единствено сам, винаги трябва да търси паралелното в живота си", мъдро заключва доц. д-р Христо Михайлов.